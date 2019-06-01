К лету готова! Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой

Певица опубликовала новое фото.
Фигурой 37-летней Веры Брежневой можно только восхищаться. Тонкая талия, стройные ноги, подкаченный пресс - певица тщательно следит за своим внешним видом и является примером для многих девушек. Более того, знаменитости уж точно не приходиться волноваться, что она не успела привести себя в форму к лету, ведь, глядя на фото Веры в Instagram, понимаешь, что фигура артистки всегда идеальна!
Кстати, на днях Брежнева опубликовала новую фотографию, на которой похвасталась роскошным внешним видом. На снимке певица лежит возле бассейна в черных облегающих велосипедках и топе.
"Лето, я к тебе готова", - коротко подписала кадр Вера.