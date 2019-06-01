К лету готова! Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой

Фигурой 37-летней Веры Брежневой можно только восхищаться. Тонкая талия, стройные ноги, подкаченный пресс - певица тщательно следит за своим внешним видом и является примером для многих девушек. Более того, знаменитости уж точно не приходиться волноваться, что она не успела привести себя в форму к лету, ведь, глядя на фото Веры в Instagram, понимаешь, что фигура артистки всегда идеальна!