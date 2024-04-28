Светская львица Пэрис Хилтон украсила страницы журнала Flaunt и анонсировала выход своего музыкального альбома, пишет ТСН.
СМОТРИТЕ ⟩ Пэрис Хилтон полностью обнажилась для пикантных снимков
В откровенной фотосессии знаменитость снялась топлес. Ее образ завершили черные солнцезащитные очки и объемные браслеты на обеих руках. На снимке светская львица прикрывает грудь руками.
На других кадрах Пэрис позировала уже в модных образах. В частности, она примеряла кожаный жакет, едва прикрывающий ее пикантные части тела, высокое черное белье и колготки в сеточку. А потом оделась в другой комплект соблазнительного нижнего белья.
Поклонники звезды были поражены такой съемкой. Поэтому в комментариях под постом оставили множество комплиментов: «Ты издеваешься? Это очень горячо», «Ты выглядишь как принцесса рок-н-ролла!»