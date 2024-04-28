СМОТРИТЕ Пэрис Хилтон полностью обнажилась для пикантных снимков

В откровенной фотосессии знаменитость снялась топлес. Ее образ завершили черные солнцезащитные очки и объемные браслеты на обеих руках. На снимке светская львица прикрывает грудь руками.

На других кадрах Пэрис позировала уже в модных образах. В частности, она примеряла кожаный жакет, едва прикрывающий ее пикантные части тела, высокое черное белье и колготки в сеточку. А потом оделась в другой комплект соблазнительного нижнего белья.