Гороскоп на сегодня: Девам поступит выгодное предложение, а Рыбам нужно быть аккуратными с финансами

Овен

Если вы сегодня не разберетесь с завалами, которые сами же себе и создали, придется потратить на эту работу один выходной день как минимум, пишет Сегодня.

Телец

Было бы неплохо составить план действий на сегодняшний день, учитывая все важные детали, и только после этого приступать к его реализации.

Близнецы

Сегодня вам предстоит выполнить ряд очень важных поручений. Сделать это необходимо качественно, так как отвечать за результат придется именно вам.

Рак

Как правило, быстрый результат работы свидетельствует о неслишком высоком ее качестве. Сегодня вы сможете доказать, что из этого правила могут быть исключения.

Лев

Вас ждет удачный день — все, что запланировали, будет выполнено. Правда, при одном условии: если вы приложите для этого минимум усилий.

Дева

Сегодня вам может поступить выгодное предложение. Соглашайтесь и беритесь за работу, результат превзойдет самые смелые ожидания.

Весы

Вам предстоит работа над новым проектом, который пока непонятен, но вскоре вы осознаете, насколько это интересное и выгодное материально занятие.

Скорпион

Не отвлекайтесь по пустякам, сосредоточьтесь на работе и постарайтесь выполнить все, что вы запланировали на этот день. Не тратить же на работу выходные.

Стрелец

Этот день вы запомните надолго. По не зависящим от вас обстоятельствам придется поменять планы. Не огорчайтесь, результатом вы останетесь довольны.

Козерог

Ради достижения цели придется отказаться от части своих принципов. Объединив новые знания с жизненным опытом, вы однозначно добьетесь успеха.

Водолей

Если сегодня и возникнут разногласия с шефом, они будут незначительными. Не заостряйте на этом внимание и сглаживайте острые углы.

Рыбы