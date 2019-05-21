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Розыгрыш билетов! В Таллинне выступит Марьяна Ро

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Марьяна Ро

ФОТО: Промо

Российский ютубер, актриса и певица Марьяна Ро едет в Таллинн с дебютным альбомом. Выступление пройдет 31 мая в клубе Secret Garden.

Королева русскоязычного YouTube, блогер с общим количеством в 14 миллионов подписчиков в соцсетях, а также разносторонний артист и обладательница прекрасного голоса - Марьяна Ро выпускает свой дебютный альбом уже в этом мае и начинает серию выступлений в его поддержку.

Не пропустите возможность впервые услышать все песни Марьяны вживую! 

Рекомендованное возрастное ограничение: 12+

Внимание! Портал Limon разыгрывает билеты на это выступление. Правила игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы назовем 28 мая. Удачи!

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