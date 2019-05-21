Розыгрыш билетов! В Таллинне выступит Марьяна Ро

Королева русскоязычного YouTube, блогер с общим количеством в 14 миллионов подписчиков в соцсетях, а также разносторонний артист и обладательница прекрасного голоса - Марьяна Ро выпускает свой дебютный альбом уже в этом мае и начинает серию выступлений в его поддержку.