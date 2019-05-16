Серябкина устроила фотосессию в закрытом купальнике... Но даже он ничего не скрыл!

Певица нет-нет да и порадует своих поклонников жаркими снимками. На этот раз она выложила несколько пикантных фото, на которых позировала на морскому берегу, словно Афродита в пене морской. В подписи Ольга указала автора съёмки и игриво поинтересовалась у подписчиков, какая фотография им больше пришлась по вкусу.

И хотя на снимках различались только позы, все они оказались довольно чувственными. Уже становящиеся фирменными приёмами для артистки взгляд с поволокой и приоткрытый рот тоже прилагались. Стоит отметить, что Ольга смогла сделать откровенными фото и в закрытом купальнике. Ей и тут удалось продемонстрировать свои красивые формы.