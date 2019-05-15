После генеральной репетиции второго полуфинала Россия прошла в финал «Евровидения»

По итогам генеральной репетиции Россия прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». Чтобы полностью отрепетировать всё шоу от начала и до конца, во время генеральной репетиции артистов, прошедших в финал, называют лотерейным методом.
И если бы второй полуфинал «Евровидения» был бы сегодня, то Россия, Швеция, Ирландия, Литва и еще несколько стран прошли в финал конкурса.
Узнаем уже завтра на Limon.ee, как будет на самом деле! Но мы почти не сомневаемся, что Россия пройдет в финал и здесь сюрприза не будет.