После генеральной репетиции второго полуфинала Россия прошла в финал «Евровидения»

И если бы второй полуфинал «Евровидения» был бы сегодня, то Россия, Швеция, Ирландия, Литва и еще несколько стран прошли в финал конкурса.

Узнаем уже завтра на Limon.ee, как будет на самом деле! Но мы почти не сомневаемся, что Россия пройдет в финал и здесь сюрприза не будет.