Чт, 16.05.2019
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После генеральной репетиции второго полуфинала Россия прошла в финал «Евровидения»

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Сергей Лазарев, генеральный прогон номера

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

По итогам генеральной репетиции Россия прошла в финал песенного конкурса «Евровидение». Чтобы полностью отрепетировать всё шоу от начала и до конца, во время генеральной репетиции артистов, прошедших в финал, называют лотерейным методом. 

И если бы второй полуфинал «Евровидения» был бы сегодня, то Россия, Швеция, Ирландия, Литва и еще несколько стран прошли в финал конкурса. 

Узнаем уже завтра на Limon.ee, как будет на самом деле! Но мы почти не сомневаемся, что Россия пройдет в финал и здесь сюрприза не будет. 

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