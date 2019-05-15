«Я всех поздравляю»: Пригожин взвыл от гей-скандала на «Евровидении» с участием Лазарева

Иосиф Пригожин предположил, что «Россия 1» оставит кадры с поцелуем мужчин в записи полуфинала конкурса. На данный момент она доступна на сайте телеканала в первоначальном виде. По словам продюсера, мы зрители – заложники ситуации.

«Если «Россия 1» вырежет эти кадры, их обвинят в гомофобии и во всех смертных грехах. У нас без того непростые отношения с Западом. Это федеральный канал, у них могут отнять лицензию и заставить не показывать финал», – цитирует Пригожина «Говорит Москва».

Происходящее его возмущает. «То, что это показывают на федеральном канале, вопиющая история! Я всех поздравляю: сегодня символом любви является поцелуй двух мужчин!» – взвыл от негодования продюсер. Он добавил, что Россия вынуждена принимать правила игры Запада.

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