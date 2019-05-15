Слишком жарко? Девушка, кружившая головы эстонским мужчинам, вышла на улицу в прозрачных штанах

В своем Instagram девушка разместила пикантные фото и видео, на которых она прогуливается по Майами в штанах, сшитых из сетчатой ткани. Хотя, в городе, где круглый год лето, этим, наверное никого не удивишь...

Хуско, в прочем, дает Майами другое определение и сравнивает его с раем. «Где ближайший бассейн? Мне кажется, этот вопрос я сегодня задала уже 1000 раз. Сотнудники отеля от меня уже устали», - пишет она.

Напомним, в начале года на своем канале в Youtube Эрна опубликовала видео, в котором раскрыла причины переезда, а также показала своим подписчикам, сколько вещей у нее накопилось за девять лет жизни в Таллинне.​

Эрна приехала в Таллинн в 12-летнем возрасте вместе с родителями. Девушка профессионально занималась фигурным катанием, но несколько лет назад оставила этот вид спорта, чтобы посвятить себя фитнесу. Сейчас, по словам Эрны, в ее жизни наступил новый этап.

«Я не учусь уже несколько лет. Причина в том, что я хочу найти то, что меня действительно интересует. Я не хочу выбрасывать время на обучение чему попало», — поделилась с поклонниками Эрна во время упаковки вещей и уточнила, что у нее впереди много планов, однако Таллинн, в силу своего небольшого размера, она видит неподходящей площадкой для их реализации.

Как она пояснила в том видео, пока что она переезжает в Хельсинки к родителям, однако уже осенью планирует поступить в университет. В какой именно — девушка не уточняет, но намекает, что находится он не в Европе. Возможно, в Майами девушка отправилась за новыми знаниями...

Эрна Хуско — известный в Эстонии и Финляндии фитнес-блогер, за жизнью которой в Сети следит больше 50 тысяч пользователей Instagram.

В прошлом году анонимный источник портала Elu24 сообщил, что известная фитнес-звезда из Финляндии, которая сейчас проживает в Эстонии, Эрна-Анна Хуско прибегла к услугам пластического хирурга, чтобы увеличить свои ягодицы, которым она обязана своей популярностью.