Напуганная семья сняла на видео, как с небес спускается загадочный силуэт

Пабло Моралес, выложивший видео в Интернет, заявил, что таинственный силуэт напоминает очертаниями человеческий, поэтому, скорее всего, это тёмный ангел, упавший с небес. На видео он спрашивает окружающих: "Это Иисус Христос?" А потом добавляет по-испански: "Это человек". На это толпа взрывается восклицаниями и предложениями, которые трудно разобрать.

В комментариях к видео пользователи видеохостинга поспешили выразить своё мнение, не забыв сдобрить его хорошей порцией шуток. Кто-то поддержал автора ролика, заметив у фигуры крылья, а кто-то поднял на смех, предположив, что это воздушные шары, мусорный пакет или человек с реактивным ранцем.