Львам нужно определиться с целью, а Весам — продумать стратегию действий: гороскоп на 15 мая

Овен

Несмотря на то что успех близок, не вздумайте начать халтурить. Из-за одной серьезной ошибки вы рискуете завалить дело, над которым трудится команда, пишет Segodnya.

Телец

Есть вероятность того, что вас ожидают материальные трудности. Необходимо либо найти подработку, либо существенно сократить траты хотя бы на время.

Близнецы

Сегодня вам предстоит очень много работать для того, чтобы достигнуть результата. Первые шаги окажутся самыми важными. Начните, а дальше будет проще.

Рак

Благодаря творческому подходу к любому, сколь угодно скучному и прозаическому занятию, вы с легкостью разберетесь с проблемами и добьетесь своих целей.

Лев

Вам необходимо определиться с целью, подумать над действиями, которые необходимы для ее достижения. Ничего, кроме этого, сегодня не предпринимайте.

Дева

Ведите дела только с теми, кому доверяете. Особенно вас должны насторожить слишком выгодные предложения. От них будут одни проблемы.

Весы

Ваши мечты так и останутся нереализованными, если только вы не продумаете стратегию действий и методы достижения поставленных целей.

Скорпион

Начните этот день с чего-то нового, с того, о чем вы так давно мечтали, но никак не решались осуществить. Нынешний день благоприятен для перемен.

Стрелец

Без вашего чувства юмора работа будет не только неинтересна, но и крайне неэффективна, так что обновите свой арсенал шуток — они пригодятся.

Козерог

Обстоятельства будут складываться против вас. И ничего с этим не поделать, остается смириться и ждать наступления более благоприятного периода.

Водолей

Сегодня вы поймете, что сделано не совсем так, как следовало бы. Не спешите переделывать — скорее всего, этот вариант не лучше, чем первоначальный.

Рыбы