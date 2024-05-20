ВИДЕО На Каннском кинофестивале презентовали фильм о Путине

Как пишет Variety, в ленте режиссер показал 60 лет жизни российского диктатора. В фильме изображены различные события из жизни россиянина, в частности его детство и путь к президентству, а также начало войны в Украине.

Для создания картины и образа Путина Вега использовал компьютерную графику и искусственный интеллект. Технология основывается не на использовании реальных фотографий, а на создании виртуального актера.

В трейлере команда фильма показала Путина в грязном подгузнике, его противостояние с Борисом Ельциным и личную жизнь. Вега рассказал, что главный герой все же умрет и «это будет хэппи энд».

«Путин» - это не просто фильм, это ответ на глобальный поиск мотивов и действий одной из самых загадочных фигур в современной политике. Наша миссия с этой постановкой заключается в том, чтобы предоставить зрителям знания, чтобы уменьшить повсеместный страх и неуверенность, которые определяют наше время», - подчеркнул режиссер.

Эта картина стала первым международным проектом в творческом наследии Патрика. Лента появится на киноэкранах США, Канады, в европейских странах и в Азии. «Путин» выйдет в прокат 26 сентября.