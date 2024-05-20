Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на публике, однако одна деталь вызывает недоумение

51-летний Бен Аффлек и 54-летняя Дженнифер Лопес посетили вместе театр Aero в Брентвуде. Приехали они на него по отдельности. Также на паре заметили обручальные кольца, а до этого Бена Аффлека видели без кольца в пятницу, 17 мая, когда папарацци поймали его в машине, и на следующий день, на баскетбольном матче с участием его сына Сэмуэля, куда он пришёл в компании бывшей жены Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес была одета в песочный тренч, бежевую водолазку и коричневые широкие брюки, в руках она держала зелёную сумку Dior, Бен Аффлек был в простой футболке и джинсах.

После мероприятия они сели в одну машину, улыбались папарацци, а Бен Аффлек продемонстрировал экран смартфона, на котором было видно, что Дженнифер Лопес записана у него как «Дженнифер Аффлек». Однако фанаты озадачены тем, почему актер звонил ей, когда она сидела рядом с ним в машине.

Возможно, актер попросил ее позвонить ему, чтобы он мог незаметно продемонстрировать свой телефон фотографам, пытаясь подавить недавние слухи о разводе.

Предположения о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес собираются разводиться появились в прессе из-за сообщений, что они живут отдельно - инсайдеры рассказывали, что Бен Аффлек съехал из их дома в Лос-Анджелесе уже несколько недель назад. О том, что у пары проблемы в браке, слухи ходят уже давно, пользователи в сети неоднократно отмечали, что на совместных фото с Дженнифер Лопес Бен Аффлек не выглядит счастливым, при этом другие отмечали, что актёр просто очень не любит папарацци.