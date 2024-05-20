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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что в центре столицы вытворяли самые популярные в Эстонии дрэг-квин

Limon.ee
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Мероприятие драг-бранч прошло в Таллинне.
Мероприятие драг-бранч прошло в Таллинне. Фото: Rene Lutterus

В субботу в таллиннском караоке House10 прошла популярная серия мероприятий - драг-бранч, в котором, конечно же, приняли участие самые яркие drag queen Эстонии Нордика и Вилита.

Драг-бранч устроили самые популярные драг-королевы Эстонии Нордика и Вилита. Проводились увлекательные игры и конкурсы, а также гости могли проверить свои певческие способности в частных караоке-залах House10. Танцевальную музыку обеспечивал DJ Britiimpeerium.

Смотрите в галерее, что происходило на месте!

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