В субботу в таллиннском караоке House10 прошла популярная серия мероприятий - драг-бранч, в котором, конечно же, приняли участие самые яркие drag queen Эстонии Нордика и Вилита.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что в центре столицы вытворяли самые популярные в Эстонии дрэг-квин
Драг-бранч устроили самые популярные драг-королевы Эстонии Нордика и Вилита. Проводились увлекательные игры и конкурсы, а также гости могли проверить свои певческие способности в частных караоке-залах House10. Танцевальную музыку обеспечивал DJ Britiimpeerium.
Смотрите в галерее, что происходило на месте!