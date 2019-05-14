Как ведут себя под действием алкоголя люди, рожденные под разными знаками Зодиака?

Овен

На этих представителей алкогольные напитки действуют самым невероятным образом. Оказавшись с нетрезвым Овном в одной компании, будьте всегда начеку, поскольку он может и подвох какой-нибудь устроить, и начать на столе танцевать, и даже стать зачинщиком крупной драки. Словом, Овны под действием алкоголя становятся совершенно неузнаваемыми и к тому же еще и неуправляемыми!

Телец

От этих представителей можно ждать чего угодно! Вот только чаще всего в нетрезвом состоянии они постоянно стараются всем присутствующим доказать, что совершенно трезвые, даже если на данный момент пребывают в сильнейшем алкогольном опьянении. Доказывать что-то Тельцам в это время бессмысленно, да еще и к тому же опасно для психики!

Близнецы

Нетрезвые Близнецы мало чем отличаются от трезвых. Они могут заболтать кого угодно, причем рассказывать будут громко и без остановки. А еще при алкогольном опьянении Близнецам присуще терять свою двойственность. И тут уж как повезет – либо они весь вечер будут вести милые непринужденные беседы, либо начнут эмоционально жаловаться на свою «никчемную» жизнь.

Рак

У Раков есть одна особенность – в состоянии алкогольного опьянения они способны полностью раскрывать свою сущность. А потому, если в вашем окружении появился Рак, которого вы хотите увидеть настоящим, то обязательно напоите его!

Лев

Поведение этих представителей под спиртными напитками, по сути, ничем не отличается от поведения в трезвом состоянии. Разве что голос их становится более строгим и громким, а замашки – более «замашистыми» и царскими. А еще эти представители в пьяном состоянии способны без конца рассказывать о своих достижениях и успехах, причем каждый раз по одному и тому же кругу.

Дева

Пьяная Дева становится более приземленной. Это типичный знак Земли, который под действием алкоголя проходит все основные стадии опьянения. Вначале она всех уведомляет что «такая пьяная уже», затем она «всех любит», а после начинает вести разговоры о политике и уважении друг к другу. Утром Дева не может встать с постели, пока не «закинется» парой таблеток аспирина.

Весы

Самое интересное, что нерешительность Весов при принятии спиртных напитков куда-то моментально улетучивается. Под алкоголем они ощущают себя «гераклами», способными на совершение любых подвигов. Но в то же время они не лезут «а рожон, поскольку в данный момент ощущают внутреннее спокойствие, гармонию и стараются как можно больше насладиться этим, поскольку в трезвой жизни они крайне редко пребывают в такой эйфории.

Скорпион

Даже если вы наравне будете пить со Скорпионом, в итоге все равно окажется, что этот представитель до сих пор остается самым трезвым и вменяемым. А все потому, что Скорпион умеет не только пить, но и с помощью своей «легкой» руки способен быстро «укатать» большую компанию.

Стрелец

А вот Стрельцы совершенно не умеют пить. Точнее, пить-то они любят и умеют, вот только редко знают меру. После пары бокалов горячительного они начинают рассказывать всем, как они круто и счастливо живут. Однако, если немного «переберут», то начинают «плакаться в жилетку», рассказывая о том, какая же у них тяжелая и несчастливая жизнь. В общем и целом, Стрельцов, находящихся под действием алкоголя, совершенно невозможно понять.

Козерог

Алкогольные напитки помогают консервативным и замкнутым Козерогам наконец-то обнажить свою душу и стать максимально откровенными. Во время принятия спиртного этих представителей не узнать – они начинают шутить, флиртовать, раздавать комплименты и_ конечно же, совершать глупые, смешные поступки.

Водолей

Пьяный Водолей – это, можно сказать, двигатель прогресса. А все почему? Потому что во время алкогольных возлияний к Водолею приходит муза, которая помогает ему делать гениальные открытия, находить новые идеи и вдохновляться на новые свершения.

Рыбы