Шаббат и «Евровидение» в Тель-Авиве: как всё будет и к чему стоит быть готовым

Запреты и нормы шаббата

Согласно Торе (в книге Исход) указывается когда и как следует соблюдать шаббат. Начинается священная суббота в пятницу вечером, незадолго до захода солнца. Заканчивается шаббат субботним вечером, после захода солнце и появления на небе первых трёх звёзд. Как правило, после заката должно пройти около 40 минут, а значит в день финала "Евровидения-2019" шаббат закончится около 8:15 вечера по местному времени. То есть на сам финал конкурса соблюдение шаббата не влияет, но дневные репетиции еврейских музыкантов под вопросом.

"Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас (...) Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. (...) Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти." - так в Торе описаны указания по соблюдению шаббата. И хотя в Тель-Авиве шаббат соблюдают не столь усердно, как в Иерусалиме, этот день подразумевает, к примеру, отсутствие в городе общественного транспорта.

Согласно религиозному закону, в шаббат запрещается ряд действий, связанных, среди прочего (говоря современным языком) с сельскохозяйственной деятельностью и животноводством. Но что важнее для участников "Евровидения", - одно из правил запрещает "заканчивать начатую работу", а значит для правоверного невозможно настроить музыкальный инструмент.

Финал европейского песенного конкурса пройдёт в Тель-Авиве в субботу, 18 мая и по расписанию должен начаться в 22:00 ч по местному времени. Как шаббат повлияет на заключительный гала-концерт "Евровидения-2019", и что в связи с этим ждёт многочисленных туристов и миллионы телезрителей?

Перипетии микрофона, специально созданного для шаббата

Первое влияние шаббата организаторы "Евровидения" почувствовали уже в феврале. Весьма популярная в Израиле группа, которая состязалась за право представлять страну на конкурсе, решила отказаться от этой затеи из-за необходимости участвовать в генеральной репетиции во время священного еврейского дня шаббат.

В составе группы "Шалва-бэнд" - восемь музыкантов с различными формами инвалидности, включая синдром Дауна и аутизм. Со стороны публики было предпринято несколько неудачных попыток удержать группу в конкурсе. Одной из инициатив стала онлайн-петиция, собравшая более 10.000 подписей, в которой была сформулирована просьба к Европейскому вещательному союзу (EBU) сделать исключение, и позволить музыкантам соблюсти шаббат и позднее принять участие в финале. Однако EBU настоял на соблюдении универсальных правил, заявив что не пойдет ни на какие уступки.

Тогда израильские организаторы "Евровидения-2019" попытались раздобыть микрофон и музыкальные инструменты, которые позволили бы группе участвовать в репетиции, не отступая от законов Торы. Просьба была адресована израильскому институту "Цомет", который с 1976 года занимается разработкой и производством изделий, одобренных раввинами для использовать во время шаббата.