Фото: Лариса Долина сильно изменилась после болезни

Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении, пишут Dni.

Судя по всему, артистка проделала большую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками. На свежих фото видно, что у Ларисы Долиной ушли лишние сантиметры в талии.