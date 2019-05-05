Фото: Лариса Долина сильно изменилась после болезни

Известная певица обрадовала своим появлением гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия появились в Instagram.
Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении, пишут Dni.
Судя по всему, артистка проделала большую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками. На свежих фото видно, что у Ларисы Долиной ушли лишние сантиметры в талии.
Напомним, еще несколько месяцев назад СМИ писали о том, что Лариса Долина потеряла контроль над весом. Многие предполагали, что это связано с расставанием певицы с гражданским мужем Ильей Спицыным.