Прозрачная юбка и чулки: Эмбер Херд шокировала смелым нарядом на красной дорожке
Актриса выбрала для выхода в свет провокационный образ, передает Viva.
Последние несколько дней весь Голливуд то и дело обсуждает роман 55-летнего Джонни Деппа с 20-летней танцовщицей из России. Однако его экс-супруга, актриса Эмбер Херд, похоже, решила вновь переключить внимание общественности на себя, и делает это вполне успешно! Так, на днях знаменитость оказалась в центре обсуждаения благодаря своему смелому наряду.
Эмбер появилась на премьере фильма "Gully" в Нью-Йорке, в котором исполнила главную роль. Для выхода Херд выбрала провокационный и достаточно откровенный образ: платье с прозрачной юбкой от дизайнера Claes Iversen актриса дополнила соблазнительными чулками и кожаным широким поясом.
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