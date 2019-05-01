Прозрачная юбка и чулки: Эмбер Херд шокировала смелым нарядом на красной дорожке

Последние несколько дней весь Голливуд то и дело обсуждает роман 55-летнего Джонни Деппа с 20-летней танцовщицей из России. Однако его экс-супруга, актриса Эмбер Херд, похоже, решила вновь переключить внимание общественности на себя, и делает это вполне успешно! Так, на днях знаменитость оказалась в центре обсуждаения благодаря своему смелому наряду.