Организаторы европейского тура Светланы Лободы подали на певицу в суд

Разговоры о пренебрежительном отношении певицы и ее менеджмента к организаторам концертов ходят давно. Те обвиняют 36-летнюю артистку в звездной болезни, хамском поведении... То знаменитости не нравятся предоставленные машины, и она требует сменить их по несколько раз, то не устраивает температура в гримерке. Сейчас все зашло настолько далеко, что устроители европейского тура артистки обратились в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, города Дюссельдорф, с требованием взыскать с Лободы несколько сотен тысяч евро за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери, пишет StarHit.

Светлана и ее директор Нателла Крапивина постоянно нарушали тайминг, вынуждая организаторов переплачивать за аренду залов и автомобилей.

«По расписанию, к примеру, Лобода должна была выехать из отеля на площадку в 11 часов, а в реальности выходила только к двум, — рассказали StarHit в пресс-службе холдинга Berin Iglesias Art. — Концерты были задержаны на час и более, а когда мы говорили об ожидающих выступление зрителях, слышали только равнодушное: «Ничего, подождут».

Разумеется, мы отдавали дополнительные деньги подрядчикам. Ущерб составил десятки тысяч евро. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж. Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не последовало ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки».

Но и это еще не все. После концертов в Европе компания должна была организовывать шоу Лободы этим летом в Монако. Однако решила отказаться от работы с артисткой.

«Светлане была выплачена авансовая часть гонорара, которую нам пока не вернули (выступление стоит 50–70 тысяч евро), — говорит Максим Берин, глава холдинга. — Пока у звезды будет этот менеджмент, мы не намерены с ней связываться — внесли в блэк-лист. И, насколько я знаю, уже несколько промоутеров сделали то же самое».