Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

В районе, где жил избранный глава Украины, а также в местах, которые он посещал, были приняты особые меры безопасности, пишет Лайф.
Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский отдыхал в одной из пятизвездочных гостиниц в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».
Отель, в котором отдыха Зеленский
Abadolu
Издание, которое в том числе публикует фотографии с места отдыха украинского политика, отмечает, что Зеленский, обедая в одном из ресторанов Бодрума, шутил с сотрудниками заведения и даже на время стал поваром, пожарив мясо на гриле.
Владимир Зеленский в Турции
Anadolu
Сотрудники гостиницы поделились мнением о высокопоставленном госте.
— Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентов, особенно ВИП-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и веселый парень, — цитирует РИА «Новости» сотрудник безопасности пляжа.
Официант, который доставлял завтрак в номер Зеленского, описал его как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».