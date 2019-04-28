Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

— Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентов, особенно ВИП-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и веселый парень, — цитирует РИА «Новости» сотрудник безопасности пляжа.

Официант, который доставлял завтрак в номер Зеленского, описал его как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».