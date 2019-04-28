Вс, 28.04.2019
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  • Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

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Владимир Зеленский

ФОТО: Facebook

В районе, где жил избранный глава Украины, а также в местах, которые он посещал, были приняты особые меры безопасности, пишет Лайф.

Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский отдыхал в одной из пятизвездочных гостиниц в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Отель, в котором отдыха Зеленский

Abadolu

 
Издание, которое в том числе публикует фотографии с места отдыха украинского политика, отмечает, что Зеленский, обедая в одном из ресторанов Бодрума, шутил с сотрудниками заведения и даже на время стал поваром, пожарив мясо на гриле.

Владимир Зеленский в Турции

Anadolu

Сотрудники гостиницы поделились мнением о высокопоставленном госте.

— Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентов, особенно ВИП-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и веселый парень, — цитирует РИА «Новости» сотрудник безопасности пляжа.

Официант, который доставлял завтрак в номер Зеленского, описал его как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».

 

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