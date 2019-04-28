Астрологический прогноз для всех знаков на неделю с 29 апреля по 5 мая

Овен

Для Овнов следующая неделя будет временем легкости, очарования и приятного общения. Возможна также повышенная страстность. Постарайтесь использовать это время для улучшения ваших отношений с любимыми людьми.

Телец

Для Тельцов продолжается время, связанное с их днями рождения, когда можно лучше осознать себя, понять свои желания и цели, составить планы на год вперед. Неделя предвещает хорошее настроение и увеличение активности. Воспользуйтесь этим временем, чтобы более осознанно и эффективно провести следующий год.

Близнецы

Близнецы будут легки на подъем и станут самыми рьяными участниками споров и дебатов. Впрочем, это не скажется на общем состоянии. Они будут легко разрешать все проблемы и приходить к общему согласию.

Пришло время завязать новые знакомства и открыть для себя интересное и продуктивное общение.

Рак

Для Раков ожидается напряженный период. Вам будет сложно найти эмоциональное равновесие и взаимопонимание с окружающими. На пустом месте могут возникать ссоры с окружающими из-за того, что вы друг друга неправильно поняли. И все же, если вы обратите внимание на материальные цели и практические дела, то неделя может стать успешной.

Постарайтесь больше думать о выгоде и меньше обращать внимания на переживания.

Лев

Для Львов неделя будет позитивной. Вы энергичны, обаятельны и быстро находите решения для возникающих проблем. Однако, чтобы не спугнуть удачу, не рекомендуется заниматься постановкой долгосрочных целей и слишком глубоко копаться в себе. Лучше решайте насущные и сиюминутные задачи. В этом вы будете особенно хороши.

Дева

Дев ждет противоречивое время. С одной стороны, возможно раздражение по пустякам, беспорядочные разнонаправленные действия, не приносящие результата и даже ссоры с окружающими. А с другой стороны, вам будет хорошо удаваться долгосрочное планирование, особенно практичных и приземленных дел. На этом лучше и сосредоточить свое внимание.

Весы

Весам следующая неделя принесет много напряжения, но также и активное продуктивное общение. Вы можете чувствовать иногда неуверенность в себе и суетливость, а иногда активность и напористость, доходящие даже до конфликтности. Постарайтесь лавировать между этими двумя состояниями и в моменты активности решить все важные вопросы с окружающими.

Скорпион

Скорпионов ждет неудачный период. Вы можете чувствовать неуверенность в себе и внутреннюю неустойчивость, которые будут подталкивать вас к конфликтному поведению. Постарайтесь не беспокоить ближних и не расстраивать себя.

Сгладить негативные ситуации в первой половине недели поможет ваше хорошее физическое самочувствие. Впрочем, несмотря на этого, лишнего общения лучше избежать.

Стрелец

У Стрельцов на следующей неделе будут чередоваться периоды общительности, обаяния и энергичности с периодами конфликтности и споров. Вы можете поссориться с близкими людьми или даже нажить врагов. Впрочем, это продлится недолго, так как вскоре последует примирение.

Козерог

У Козерогов могут быть проблемы в личных отношениях. Чувства и голова откажутся советоваться друг с другом. Во избежание ссор лучше обратить внимание на практические дела и планы. Также вам может не хватать дипломатичности на работе, поэтому важные переговоры лучше отложить.

Водолей

Для Водолеев неделя будет скорее положительной. Она принесет много энергии, обаяния и решительности. Однако эти качества могут не приносить вам должного внутреннего удовлетворения. Не обращайте на это внимание и продолжайте двигаться к цели. Поверьте, то, что вы успеете сделать, порадует вас совсем скоро.

Рыбы