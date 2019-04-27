Что вызывает рак легких у некурящих людей

Считается, что чаще всего рак легких случается у курильщиков, но по словам ученых, в последнее время это заболевание возникает и у некурящих людей.

В ходе исследования специалисты выяснили, почему так происходит.

Воздействие вредных веществ на производстве, а также загрязнение воздуха в городах и пассивное курение стали основными причинами развития рака легких, — сообщили исследователи.

Также директор центра онкологических исследований лондонского колледжа профессор Мик Рик отметил, что многие некурящие люди не верят в то, что у них может возникнуть такое заболевание, и не торопятся к врачу, если возникают какие-то подозрения на ухудшение самочувствия.