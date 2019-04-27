Ольгу Серябкину заподозрили в беременности

Экс-солистка группы SEREBRO порадовала поклонников новым видео на песню "Полуголые". Ольга Серябкина поделилась отрывком ролика с фанатами в своем Instagram, пишут Дни.ру.
Начавшая недавно сольную карьеру под именем Molly певица порадовала поклонников. 26 апреля артистка опубликовала в соцсети небольшой фрагмент клипа.
"Тысячи состояний, когда мы вместе", – подписала публикацию Ольга Серябкина. Даже небольшого ролика хватило, чтобы свести с ума пользователей соцсети. Они оставили звезде десятки восхищенных комментариев. "Оленька! Твоя божественная улыбка сводит с ума до колики под кожей, до бабочек, живущих в животе…", "Космос", "Каждая твоя песня, с самого начала вызывает мурашки по коже", – высказались фолловеры певицы.
Однако нашлись и те, кто неоднозначно воспринял клип знаменитости. Они заподозрили Ольгу Серябкину в беременности. "Ольга поправилась", "Вроде какая-то пышная стала, может, это интересное положение", "Вы беременны", – написали скептики.
Напомним, Ольга Серябкина покинула группу SEREBRO в середине 2018 года. Поклонники с интересом следят за ее сольным проектом.