Ольгу Серябкину заподозрили в беременности

"Тысячи состояний, когда мы вместе", – подписала публикацию Ольга Серябкина. Даже небольшого ролика хватило, чтобы свести с ума пользователей соцсети. Они оставили звезде десятки восхищенных комментариев. "Оленька! Твоя божественная улыбка сводит с ума до колики под кожей, до бабочек, живущих в животе…", "Космос", "Каждая твоя песня, с самого начала вызывает мурашки по коже", – высказались фолловеры певицы.