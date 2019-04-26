Самые красивые женщины Эстонии с пышными формами будут усыпаны подарками

До финала конкурса осталось совсем немного и подготовка к празднику вышла на финишную прямую. Участницы уже провели репетиции, примерили и выбрали великолепные наряды от Marina Rinaldi. По словам участниц одежда от этого бренда сидит на них как влитая и делает акцент на достоинствах фигуры, выгодно подчеркивая женственность линий. В одежде дизайнера Тамары Дзаманашвили и фирмы Kostümeeria OÜ участницы будут отвечать на каверзные вопросы жюри, наряды подгоняют по фигуре и делают это безупречно.

"Все с нетерпением ждут финала, а какие призы и бонусы получат участницы конкурса, можно только позавидовать! Не будем раскрывать всех тайн, но мы делаем всё, чтобы участницы выглядели на финале просто сногсшибательно. В этом им поможет процедура натурального травяного пилинга Green Peel® от MilMil Beauty & Business Center. Каждая финалистка перед конкурсом получит освежающий пилинг для улучшения цвета лица. У Green Peel нет медицинских противопоказаний и сезонных ограничений. Макияж от Юлли Шейн поможет участницам не переживать за свою внешность во время финала, а укладка от мастеров салона Kaneva Hair Studio сделает образ незабываемым”,- поделилась руководитель агентства Angel Models Agency Анна Микконен.

Победительницы конкурса получат подарки от Bellapierre Cosmetics. 100 процентов минеральная косметика рекомендована косметологами и дерматологами для самой чувствительной и проблемной кожи. Великолепная минеральная косметика доступна теперь каждому, косметика порадует прекрасных женщин красивым макияжем и ухоженной, здоровой кожей. Отметим, что у нашего партнёра в апреле день рождения. Новому представительству Bellapierre Cosmetics в Таллинне исполняется один год. По случаю даты Bellapierre Cosmetics приглашает всех заинтересованных 30 апреля в 17:30 на эксклюзивное мероприятие, где всех желающих ждет шоу минерального макияжа. Главный гость – Люк Ховард, представитель и ведущий визажист из главного офиса Bellapierre Cosmetics в Лондоне! Именно он будет проводить презентацию и мастер-класс дневного и вечернего минерального макияжа. Посетив мероприятие, получите заряд позитивных эмоций, персональные рекомендации от команды Bellapierre и лайфхаки по макияжу, которые помогут сделать ваш бьюти-ритуал гораздо легче. Многие из вас откроют для себя мир красоты совершенно с новой стороны! Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальной странице Bellapierre в Фейсбуке.

По словам организатора конкурса Миллы Карпиковой участницы пока не знают, что на утро после финала многие из них проснутся в статусе звезд. “Журнал Яна подготовил для участниц великолепный подарок! Каждая красавица мечтает покрасоваться в журнале, приоткроем завесу тайны, это желание будет исполнено! А победительница конкурса будет читать Яну бесплатно в течение целого года. Стильный журнал о жизни в Эстонии -“Красивая Жизнь” на своих страницах расскажет о закулисье конкурса. Ну и конечно же бриллианты. Как же без них? Roberto Bravo подарит победительницам конкурса великолепные эксклюзивные украшения, в которых есть всё - изящные линии, богатство драгоценных камней и металлов, утонченный и неповторимый дизайн. Не зря селебрити мирового уровня выбирают именно эти украшения”, - добавила Милла.

Ждём всех 28 апреля на празднике красоты, таланта и моды. Разбавят конкурс зажигательные цыганские танцы от танцевальной студии "Рузаль", сеты от DJ AXL, выступления призеров и победителей предыдущих конкурсов Инги Виролайнен, Ксении Смаркутской и Валерии Савчук.

Ведущие вечера — зажигательный и неповторимый Эдгар Гергель и модель, первая принцесса конкурса Future Fashion Faces World 2019 Ангелина Миссуро.