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Мадонна шокировала папарацци БДСМ-нарядом, забыв, что ей уже седьмой десяток

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Madonna arrives for a Q&A at the MTV head office in London, Wednesday April 24, 2019. (Davd Mizoeff/PA via AP)

ФОТО: David Mizoeff / AP

Известная 60-летняя певица дала интервью для канала MTV в честь премьеры своего нового клипа. Появилась Мадонна, как всегда, в довольно экстравагантном виде, который успели заснять любопытные фотографы, а затем и поделиться с фанатами звезды, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Весь предыдущий год Мадонна дразнила поклонников и просто ценителей хорошей музыки намёками на новый альбом — Madame X. И вот очередной крупицей информации стала премьера клипа на её песню Medellin. По этому поводу звезда появилась на интервью, но фанаты уронили челюсти отнюдь не от её ответов.

Madonna arrives for a Q&A at the MTV head office in London.

ФОТО: David Mizoeff / PA Wire/PA Images

Казалось бы, поклонников творчества Мадонны сложно удивить какими-либо новыми экстравагантными образами, но тут звезде это удалось на все сто процентов. Такой выбор одежды и аксессуаров не стал спонтанным — всё обусловлено концепцией нового альбома Мадонны.

«Я решила назвать новый альбом »Мадам Икс«. Мадам — секретный агент, путешествующий по миру, меняющий личности и сражающийся за свободу. Она приносит свет в тёмные и мрачные места»

Мадонна

По словам королевы поп-музыки, в новый альбом войдёт 13 композиций, все они были написаны под впечатлением от Португалии, где Мадонна и занималась созданием нового альбома. Необычный и броский концепт альбома звезда объяснила тем, что, пока она занималась исключительно детьми, её жизнь стала довольно блёклой и теперь пора привнести немного красок.

Madonna arrives for a Q&A at the MTV head office in London.

ФОТО: David Mizoeff / PA Wire/PA Images

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