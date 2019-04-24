Фото и видео: более 5000 фанатов Светланы Лободы заполнили таллиннский ледовый холл до отказа

Многие поклонники в Эстонии ждали полноценного концерта певицы несколько лет, и вот этот день наступил. Еще в прошлый раз после выступления певицы в клубе CatHouse в пресс-службе Светланы Лободы обещали следующий концерт на большой площадке. Но даже самой большой крытой концертной площадки в Эстонии не хватило для того, чтобы вместить всех желающих насладиться голосом и шоу-программой Лободы. Быть может, на очереди Певческое поле?!

В ледовом холле более 5000 мест, все они были заняты. Из этого следует, что как минимум пять тысяч фанатов заполнили концертную площадку. Каждый желал увидеть единственную и неповторимую Лободу. Восторг от шоу для многих перевесил почти часовую задержку концерта, ад на парковке и многие другие мелочи.

Естественно, нашлись и те, кто были недовольны организацией мероприятия. Но на таких огромных концертах трудно всем угодить, это нужно понимать. Когда ажиотаж настолько велик, а частота проведения подобных по размеру концертов в Таллинне совсем невелика, то могут случаться различные казусы.