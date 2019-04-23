Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой

Считается, что на 40-й день умерший предстает перед Богом и определяется место его пребывания до Страшного суда, поэтому родным надо заботиться об облегчении участи новопреставленного. Но родственники отказались поминать покойную певицу именно 24 апреля. Об этом сообщила помощница Началовой Анна Исаева. По ее словам, на это у семьи есть веские причины.

"24 апреля состоится день открытых дверей в школе, где учится Верочка, дочь Юли, – рассказала Анна. – Она занята в большом спектакле, в котором играет одну из главных ролей. Верочка активно готовится к этому мероприятию. Мы большой компанией пойдем поддерживать ее, включая крестную Ларису Долину. Поэтому 40 дней со дня смерти Юли решили отметить раньше на день, поскольку перенести школьное торжество невозможно".

Родственники уже консультировались на этот счет в церкви и получили разрешение. "По христианским канонам разрешено организовать траурные мероприятия на день раньше, – цитирует Исаеву womansstyle.ru. – Будем поминать нашу Юлю, в уход которой мне не верится до сих пор".