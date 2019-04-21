Запрограммируйте себя на успех! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 апреля

Это будет довольно благоприятная неделя, на которой можно запрограммировать себя на успех. Звезды и планеты по-разному проявят себя с разными знаками Зодиака, но в целом их расположение окажется благоприятным для духовных поисков и для фокусировки на самых главных жизненных аспектах.

Овен

Овнам нужно бросить все свои силы на исполнение личных желаний. Пришла пора побыть немного эгоистами и подумать о себе. Сильные обрядыбудут очень действенными в плане приближения момента триумфа. Нужно лишь сохранять веру в себя и не отступать назад при виде каждой мелкой проблемы. Если Овны смогут заразить своим жизнелюбием кого-то из окружающих, эти люди станут их преданными друзьями.

В важных делах не стоит перекладывать ответственность на других. Овнам потребуется проявить максимальную самостоятельность и показать себе и окружающим, что они могут справиться с чем угодно. Оказывать влияние на окружающих представителям этого Знака лучше при помощи своих поступков, а не слов. Так быстрее можно получить признание и уважение.

Телец

Тельцам стоит помнить о том, что на этой неделе может появиться много неприятных слухов и сплетен, в том числе и о Тельцах. Подобные проблемы решатся сами собой — не нужно волноваться и переубеждать окружающих. Они сами поймут, что это неправда, но немного позднее.

Тельцам звезды указывают на необходимость учета всех возможных мелочей в каждом деле. Есть вероятность того, что Тельцы упустят какую-то очень важную, но мелкую деталь, которая может стать связующим звеном между попытками достичь успеха и самим успехом. Риск поддаться страхам чуть выше обычного. Очиститься от сомнений и негативных программ поможет специальная медитация.

Близнецы

Близнецам на этой неделе предстоит начать новую жизнь. Если люди этого Знака не готовы к кардинальным переменам, можно ограничиться переменами лишь в некоторых областях. Десять несложных действий приведут к счастью. Главное сейчас — не быть импульсивными и по-философски относиться к проблемам, не бросая начатые ранее дела.

Близнецы могут стать примером для подражания многим людям — это хорошо скажется на карьерном росте, на поисках второй половинки. При наличии хороших отношений с окружающими станет возможной успешная экспансия во всех возможных направлениях. Планеты не хотят, чтобы Близнецы ссорились и ругались с кем-то.

Рак

Избавиться от неприятностей и существенно улучшить свое настроение Ракам поможет методика холотропного дыхания. Проблем на этой неделе будет хватать с головой, но некоторым представителям этого Знака повезет больше, чем остальным. Они не встретят на своем пути препятствий. Чтобы сократить вероятность появления проблем, Ракам стоит почаще делать добро окружающим.