Юбилейный концерт Пугачевой назвали «быдло-организацией»: скотское отношение, плохой звук, хамство

17 апреля в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Аллы Пугачевой, вызвавший двойственные чувства у зрителей. Грамотная драматургия и красивая художественная форма не смогли перекрыть негатив от хамского отношения к пришедшим на шоу людям, да и сама публика порой вела себя не лучше, пишет 7d.org.ua.
Telegram-канал «Антиглянец» назвал это «быдло-организацией» и сообщил со ссылкой на посетителя шоу: «Люди по обычным билетам натерпелись хамского отношения сотрудников охраны при входе в Кутафью башню. Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту!»
Зрители надеялись, что Примадонна компенсирует весь негатив потрясающим шоу. Но нет: ужасный звук и плохая работа звукорежиссеров, к которым Алла Борисовна вынуждена была обращаться со сцены: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука». Причем, как отмечает «Антиглянец»: «В партере все было ок, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались. Тем более, что за билеты заплатили большие деньги».
Но и это еще не все: на последней песне Примадонны перед сценой произошла давка. Хотя было замечено, что публика вообще вела себя, как в провинциальном доме культуры: «Публика, конечно, что-то с чем-то: на финальной песне, не стесняясь, лезли друг по другу на сцену с букетами, до начала и во время концерта на балконе визжали как дикие, «Эй, Алла, выходи», «Спой про полковника», - видимо, это такая народная любовь», - пришли к выводу авторы «Антиглянца».