Юбилейный концерт Пугачевой назвали «быдло-организацией»: скотское отношение, плохой звук, хамство

Telegram-канал «Антиглянец» назвал это «быдло-организацией» и сообщил со ссылкой на посетителя шоу: «Люди по обычным билетам натерпелись хамского отношения сотрудников охраны при входе в Кутафью башню. Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту!»

Зрители надеялись, что Примадонна компенсирует весь негатив потрясающим шоу. Но нет: ужасный звук и плохая работа звукорежиссеров, к которым Алла Борисовна вынуждена была обращаться со сцены: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука». Причем, как отмечает «Антиглянец»: «В партере все было ок, но дальше звук был очень и очень плохой. Люди ругались. Тем более, что за билеты заплатили большие деньги».