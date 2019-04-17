Как они похожи! Вера Брежнева показала младшую дочь

Вера Брежнева редко видится со своими дочками Соней и Сарой, ведь все живут в разных странах. Но когда возможность встретиться появляется, Вера не тратит времени зря. И на днях певице удалось встретиться с малышей дочерью Сарой, которая и вовсе редко появляется в блоге артистки. Певица записала с дочерью видео, анонсировав выход новой песни.