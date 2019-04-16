«Ангел» или «лохматое чудище»? В сети обсуждают новый образ Веры Брежневой

Звезда призналась, что после концертов в Ростове и Ессентуках находилась на седьмом небе от счастья, однако радость омрачило неожиданное сообщение о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. Переполненная противоречивыми эмоциями, артистка долго не могла уснуть, а на следующий день ей пришлось вставать рано утром, чтобы ехать в аэропорт.

«Как все эти эмоции в себя поместить, а потом уснуть? Никак. В итоге все равно подъем в 5 утра и выезд в аэропорт. Как вы справляетесь со своими?» — обратилась к подписчикам теледива.

Многие пользователи пожалели артистку и дали ей советы по восстановлению режима. Одни предложили раньше ложиться спать, другие — мечтать перед сном, а третьи — абстрагироваться от грустных мыслей.

Вера Брежнева ФОТО: Instagram

Однако большую часть поклонников заинтересовали не размышления Брежневой, а ее снимок. Фанаты отметили, что певица выглядит совершенно неухоженной, растрепанной и, вообще, больше напоминает «чудовище», чем образ женской красоты.

«Как всегда, растрепанная, еще и на жизнь успевает пожаловаться».

«Лохматое чудовище», — написали фолловеры.