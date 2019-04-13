«Я убью тебя»: СМИ опубликовали ужасающие подробности дела Деппа и Херд

32-летняя Эмбепр Херд и 55-летний Джонни Депп продолжают судиться. Теперь актриса направила в суд дополнительные документы, которые подробно описывают все подробности семейной жизни пары. В них звезда поведала о всех унижениях, оскорбления и избиениях со стороны экс-супруга. Об этом пишет The New York Post.
Иск Эмбер подала 11 апреля. Звезда подробна рассказала, что причиной всех бед в их браке были наркотики и алкоголь, которые принимал Джонни Депп.
«Примерно через год наших отношений я стала свидетелем того, как Джонни злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Иногда Джонни одновременно употреблял наркотики вместе с лекарствами...
Когда он принимал их, я беспокоилась за нас обоих.
Он становился совершенно другим человеком, часто бредовым и жестоким. Мы назвали эту версию Джонни-Монстр», - рассказала на суде актриса.
Она объяснила, что Джонни часто не помнил своих ужасных действий. Но она его любила и верила его обещаниям, что это должно прекратиться. Она понимает, что ошибалась.
В 2014 году они вместе летели на частном самолете.
«Пока мы летели, Джонни приказал стюардессам дать ему кислородный баллон и продолжал пить алкоголь. Помощники Джонни сказали мне, что он расстроен тем, что накануне я снималась в романтической сцене с Джеймсом Франко.
Потом Джонни начал бросать в меня разные предметы.... Я просто отодвинула сиденье. Но, это не остановило его. Он толкнул на меня стул, когда я проходила мимо, кричал на меня и издевался над мной, выкрикивая имя »Джеймс Франко«», - вспоминает она.
Херд объяснила, что в какой-тог момент он ее пнул и повалил на пол. Потом Депп швырнул в нее ботинок. Актер продолжал кричать и ругаться, потом он прошел в ванную комнату самолета, где потерял сознание в туалете.
Позже он извинялся перед Эмбер.
«Мне снова очень и очень стыдно. Прости меня. Я действительно не знаю, почему так получилось. Но я никогда не сделаю это снова… Я люблю тебя, и мне так плохо, что я тебя подвел», - написал он.
Хотя Эмбер знала о проблемах актера, они поженились в 2015 году. Но через месяц после свадьбы Джонни заставил ее пройти через ад. После того, как они приехали на съемки в Австралию Джонни ушел в загул с алкоголем и экстази.
«Я попыталась запретить ему глотать экстази. Мы начали спорить. Джонни толкнул меня на пол и ударил, прежде чем я смогла скрыться в спальне и запереть дверь...На утро увидела, что Джонни не спал всю ночь, приняв около восьми таблеток и запив их алкоголем. Мы снова начали драться, и я забаррикадировалась в одной из комнат...», - вспоминала она.
Эмбер подчеркнула, что Депп несколько раз ударил ее, толкнул, начал душить и плюнул в лицо, а потом начал бросать в супругу бутылки.
«Той ночью Джонни швырнул меня на стол для пинг-понга, который рухнул подо мной. Он бросал бутылки в окна и стеклянные двери, повсюду валялись осколки. Затем Джонни схватил меня и сорвал ночную рубашку. Я была голой и босой, вся покрытая алкоголем и мелкими осколками стекла.
Джонни схватил меня за волосы и прижал к холодильнику на кухне. Я хотела сбежать, но только скользила по усыпанному стеклом полу и столу. Джонни отшвырнул меня от себя, и я попыталась убежать. Тогда Джонни начал бросать в меня разные предметы и бутылки со спиртным», - рассказала Эмбер.
Звезда утверждает, что Депп неоднократно наносили ей удары ногами и руками.
Испугавшись за свою жизнь, она сказала Джонни, что он делает ей больно и режет ее. Но актер продолжал бить Эмбер одной рукой, а другой - стучать о стену телефоном, пока он не разбил его вдребезги.
Когда Джонни ломал телефон, он сильно повредил палец, и именно тогда отрезал его кончик. Херд удалось тогда сбежать от мужа и забаррикадироваться.
На третий день она обнаружила многочисленные сообщения, которые Депп написал по всему дому, на стенах и на одежде. Он написал их масляной краской и кровью от отрубленного пальца.
У звезды после этого была разбита губа, распух нос и все тело покрывали порезы.
«У меня и по сей день остались шрамы на руках и ногах после этого инцидента», - пояснила Эмбер.
Актриса указывает в иске, что ее сестра Уитни также могла пострадать. Она стала свидетелем очередной агрессии артиста.
Эмбер также вспомнила еще один эпизод домашнего насилия, когда Депп вышел из-под контроля в конце 2015 года в Лос-Анджелесе.
«Джонни бросил в меня графин, потом сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил в кабинет, в гостиную, на кухню, в спальню. Он выдрал кусок кожи и большие пряди волос из моей головы. Джонни продолжал избивать меня, и каждый раз, когда он сбивал меня с ног, я просто вставала и смотрела ему в глаза.
Джонни отвечал мне: »О, ты думаешь, что ты – очень крутая?«», - рассказала Херд.
Эмбер призналась, что когда он в очередной раз ударил ее по лицу и из носа пошла кровь, она начала плакать и подумала, что ей придется идти в больницу.
«Я сказал Джонни, что хочу уйти от него, и что я позвоню в полицию, если он когда-нибудь снова коснется меня… В ответ Джонни схватил меня за горло, толкнул на землю и ударил меня по затылку. Он кричал: »Я убью тебя, убью, ты меня слышишь?« Некоторое время я не могла ни кричать, ни дышать», - вспоминает звезда.
Окончательно уйти от актера Эмбер решила только в мае 2016 года. Это произошло после очередной драки. Херд обратилась в полицию. На звезду обрушилась волна критики. Некоторые люди утверждают, что она сфальсифицировала свои травмы.