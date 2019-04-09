Голливудская актриса признала вину по делу о секс-рабстве и отправляется в тюрьму

«Я пришла к выводу, что должна нести полную ответственность за свои действия, поэтому признаю себя виновной», - заявила она в зале суда. Теперь звезде грозит до 20 лет заключения по каждому из федеральных кейсов.

Мэк призналась, что у нее был компромат на двух женщин, который она обещала обнародовать, если те не вступят в сексуальную связь с основателем секс-культа Nxivm («Нексиум») 57-летним Китом Рениром. Nxivm была известна как организация по саморазвитию, которая проводила тренинги для тех, кто хочет стать успешнее.

Актриса появилась на заседании в повседневной одежде: облегающих брюках, кремовом свитере и леопардовых кроссовках. ФОТО: Mark Lennihan / AP

По словам Мэк, она была уверена в том, что намерения Ренира заключались в том, чтобы помогать людям. Но теперь актриса признала свою ошибку.

Следствие считает, что актриса занимала одну из руководящих должностей в Nxivm и получала деньги от основателя культа за привлечение новых женщин в организацию. Мэк обвиняют по двум эпизодам шантажа с применением угроз, по каждому из которых ей грозит до 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 11 сентября.

Летом 2018 года обвинения в отмывании денег, краже личных данных и управлении преступной организацией предъявили Клэр Бронфман, дочери и наследнице канадского миллиардера Эдгара Бронфмана. По делу о создании Nxivm также проходят бухгалтер организации Кэти Расселл, ее президент Нэнси Солсман, ее дочь Лорен основатель Nxivm Ренир. Все они отрицают обвинения.

Репортаж о сексуальном насилии над женщинами в Nxivm опубликовала в сентябре 2017 года газета New York Times. Жертвы рассказали, что после вступления в «сестринство» им ставили клеймо с инициалами Ренира и заставляли заниматься с ним сексом. С ними обращались как с рабынями, наказывали за проступки и шантажировали.

Сам Ренир обвиняется в секс-торговле и хранении детской порнографии. «Я очень сожалею, что своей ошибочной приверженностью учению Кита Ренира причиняла боль другим людям», - прокомментировала Эллисон.

Эллисон арестовали в 21 апреля 2018 года, но потом 25-го числа выпустили под залог в 5 миллионов долларов.