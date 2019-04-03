Ср, 3.04.2019
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  • Официально: Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram

Официально: Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram

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The Duke and Duchess of Sussex

ФОТО: Tony Kershaw / SWNS.com / Tony Kershaw / SWNS.com

Похоже, Меган Маркл и принц Гарри решили быть немого ближе к народу.

Не так давно стало известно, что 92-летняя королева Елизавета II завела свою страницу в Instagram, а теперь в соцсети зарегистрировались и супруги принц Гарри и Меган Маркл. Пара даже разместила первую публикацию из серии снимков с разных мероприятий, отметив, что теперь они будут делиться подробностями своей деятельности. 

"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram! Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, проектах, которые мы поддерживаем, а также поделиться важными объявлениями и пролить свет на некоторые ключевые вопросы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и добро пожаловать в @sussexroyal. Гарри и Меган", — отмечено в первой публикации.

Поклонники королевской семьи уже выразили надежду, что в соцсети герцоги Сассекские также будут делиться подробностями своей личной жизни. 

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