Восьмилетний мальчик из России так устал от жизни, что отправился в кругосветное путешествие
Восьмилетнего мальчика из Астрахани так впечатлила книга о путешествиях, что он решился на собственное. Ребенок самостоятельно отправился в кругосветную поездку, а матери об этом сообщил в записке. Подготовился он основательно, но не учел полицейской погони.
Маленькие дети совершают много странных поступков, которые приводят родителей не только в бешенство, но и в отчаяние. Мальчику из Астрахани удалось сделать и то и другое, а все благодаря решительности и единственной записке.
Ребенку восемь лет, и его история началась 1 апреля. Как сообщает пресс-служба МВД Астрахани, в этот день его мать взяла младшую дочь и отправилась в детский сад. На несколько минут мальчик остался дома один и решился на рискованный шаг, пишет Medialeaks.
Результаты затеи сына женщина увидела лишь тогда, когда вернулась из детского сада. Мальчика в доме не было, зато на столе лежала записка. Ее содержание способно привести в ужас любого родителя.
Мама, я отправился в кругосветное путешествие. Целую.
По словам начальника подразделения полиции по делам несовершеннолетних Юлии Булановой, ребенок основательно подготовился к путешествию. Мальчик взял с собой портфель, в который сложил любимые энциклопедии, игрушечный самолет и банан.
Помимо книг и провизии, маленький пилигрим захватил свою копилку с деньгами.
Оказалось, что накануне после прочтения книги мальчик принял решение обязательно совершить путешествие, — объяснила Буланова журналистам.
Прочитав записку от сына, мать позвонила в полицию и попросила правоохранителей найти беглеца. По сообщению МВД, по следам мальчика отправилось несколько поисковых групп.
Если вы волнуетесь о судьбе ребенка, самое время выдохнуть с облегчением. Со времени своего ухода он успел прокатиться на трех автобусах по городу и совершить небольшую пешую прогулку. Вскоре его заметил сотрудник полиции, когда проезжал по Новому мосту через Волгу. Как путешественник отреагировал на погоню? Совсем не так, как вы могли подумать.
Ребенок пояснил полицейскому, что странствует, но уже чувствует усталость и ему нужен отдых,
— сообщил представитель ведомства.
В тот же день мальчик вернулся домой, а сотрудники МВД провели с ним и матерью профилактическую беседу. Полицейские также выяснили, что ребенок живет хорошо и решил покинуть дом из-за жажды приключений.
Пока сын не решился на новую длительную прогулку, его маме стоит узнать историю французского пенсионера, который сел в бочку и поплыл через Атлантику. Дедуля показал класс самым матерым путешественникам, а все из-за книги...