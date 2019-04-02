Знаки Зодиака в браке: как меняются отношения после ЗАГСа

Не секрет, что отношение некоторых людей к любви и партнеру в целом меняется после совместного посещения ЗАГСа. Вот только некоторые знаки Зодиака могут чуть ли не полностью измениться после этого события.
Причем как в лучшую, так и в худшую сторону. И тут уж кому повезет – не исключено, что кто-то может раскрыться в полной мере только после того, как получит официальное подтверждение чувств. Или, наоборот, приходит понимание, что все не так, как хотелось бы. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, как может поменяться поведение разных знаков Зодиака после свадьбы.
Овен
Овен в браке становится еще более лояльным. Теперь он не пытается действовать из принципа «я так сказал!», а обосновывает свои поступки. Так как теперь ему нужно не подчинение, а понимание равного. Поэтому отношения заметно улучшаются.
Телец
Телец начинает пахать ради «общего блага» столь же напряженно, как раньше пахал исключительно для своего. Нужно только договориться с ним по поводу того, каким это благо должно быть. И не мешать ему. Тогда все у всех будет хорошо.
Близнецы
Близнецы начнут скучать. Для них сам факт официального узаконивания отношений лишает их существенной доли оригинальности и непредсказуемости. А развеивать их скуку придется партнерам, потому как сами Близнецы пальцем о палец не ударят, чтобы исправить ситуацию.
Рак
Да, это то самое, чего Раки ждут всю свою жизнь. И пусть их представления о браке слишком наивны и романтизированы, это лучший способ начать открываться перед человеком. И потихоньку перекладывать ему на плечи свои психологические проблемы.
Лев
Ничего не поменяется. Вообще. Львы будут точно так же без какой-либо цели флиртовать с окружающими, даже искренне любя своего партнера. Просто потому, что это их стиль жизни. И кому-то придется под него подстраиваться, поскольку Львы ничего менять не захотят.
Дева
Девы наконец-то получат человека, которому можно жаловаться на несовершенство этого мира. Проблема в том, что партнер должен быть в состоянии переживать этот поток жалоб, а потом – другие, куда более приятные и активные действия со стороны Дев. Если он вынослив и стоек – все будет хорошо.
Весы
Можно сказать, что вступив в брак, Весы тут же начинают думать о возможном разводе. Официальные отношения их тяготят, поскольку вынуждают изменить привычный образ жизни. Впрочем, некоторые со временем начинают находить плюсы в сложившейся ситуации. Весы всегда приспосабливаются.
Скорпион
Пожалуй, только партнер по браку может понять, насколько Скорпион – тяжелая и сложная личность. Потому как перед ним этот знак Зодиака не будет скрываться. Наоборот – будет обсуждать интересные вопросы и сложные моменты. Очень сложные – к этому нужно быть готовым.
Стрелец
Стрельцы не любят официальные церемонии, не любят ограничения, не любят, когда кто-то к ним слишком привязывается. Этот знак Зодиака предпочитает жить легко и быстро. Если партнер это умеет – проблем не будет. Если нет – увы, развод сейчас – дело быстрое.
Козерог
Ничего не изменится – Козероги изначально ведут себя с партнерами так, как вели бы себя в браке, который продлился уже лет 5. Когда первая фаза влюбленности проходит, конечно же. Так что ничего нового этот знак Зодиака не преподнесет. Но так даже лучше.
Водолей
В принципе, Водолеи вполне могут длительное время состоять в браке. Даже несмотря на ограничения, которые он накладывает. Но когда появляются дети – это уже выше возможностей Водолея к адаптации. Либо дети, либо партнер. Третьего не дано. И брак начинает разваливаться.
Рыбы
Если Рыбы наконец-то поймут, что брак все еще не дарит их партнеру возможность читать мысли, то все будет хорошо. Если нет, то эту простую истину стоит усвоить как можно быстрее. Потому как Рыбы полагают, что официальное закрепление отношений радикально меняет их в сторону еще большей близости и лучшего понимания.