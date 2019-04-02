Знаки Зодиака в браке: как меняются отношения после ЗАГСа

Причем как в лучшую, так и в худшую сторону. И тут уж кому повезет – не исключено, что кто-то может раскрыться в полной мере только после того, как получит официальное подтверждение чувств. Или, наоборот, приходит понимание, что все не так, как хотелось бы. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам, как может поменяться поведение разных знаков Зодиака после свадьбы.

Овен

Овен в браке становится еще более лояльным. Теперь он не пытается действовать из принципа «я так сказал!», а обосновывает свои поступки. Так как теперь ему нужно не подчинение, а понимание равного. Поэтому отношения заметно улучшаются.

Телец

Телец начинает пахать ради «общего блага» столь же напряженно, как раньше пахал исключительно для своего. Нужно только договориться с ним по поводу того, каким это благо должно быть. И не мешать ему. Тогда все у всех будет хорошо.

Близнецы

Близнецы начнут скучать. Для них сам факт официального узаконивания отношений лишает их существенной доли оригинальности и непредсказуемости. А развеивать их скуку придется партнерам, потому как сами Близнецы пальцем о палец не ударят, чтобы исправить ситуацию.

Рак

Да, это то самое, чего Раки ждут всю свою жизнь. И пусть их представления о браке слишком наивны и романтизированы, это лучший способ начать открываться перед человеком. И потихоньку перекладывать ему на плечи свои психологические проблемы.

Лев

Ничего не поменяется. Вообще. Львы будут точно так же без какой-либо цели флиртовать с окружающими, даже искренне любя своего партнера. Просто потому, что это их стиль жизни. И кому-то придется под него подстраиваться, поскольку Львы ничего менять не захотят.

Дева

Девы наконец-то получат человека, которому можно жаловаться на несовершенство этого мира. Проблема в том, что партнер должен быть в состоянии переживать этот поток жалоб, а потом – другие, куда более приятные и активные действия со стороны Дев. Если он вынослив и стоек – все будет хорошо.

Весы

Можно сказать, что вступив в брак, Весы тут же начинают думать о возможном разводе. Официальные отношения их тяготят, поскольку вынуждают изменить привычный образ жизни. Впрочем, некоторые со временем начинают находить плюсы в сложившейся ситуации. Весы всегда приспосабливаются.

Скорпион

Пожалуй, только партнер по браку может понять, насколько Скорпион – тяжелая и сложная личность. Потому как перед ним этот знак Зодиака не будет скрываться. Наоборот – будет обсуждать интересные вопросы и сложные моменты. Очень сложные – к этому нужно быть готовым.

Стрелец

Стрельцы не любят официальные церемонии, не любят ограничения, не любят, когда кто-то к ним слишком привязывается. Этот знак Зодиака предпочитает жить легко и быстро. Если партнер это умеет – проблем не будет. Если нет – увы, развод сейчас – дело быстрое.

Козерог

Ничего не изменится – Козероги изначально ведут себя с партнерами так, как вели бы себя в браке, который продлился уже лет 5. Когда первая фаза влюбленности проходит, конечно же. Так что ничего нового этот знак Зодиака не преподнесет. Но так даже лучше.

Водолей

В принципе, Водолеи вполне могут длительное время состоять в браке. Даже несмотря на ограничения, которые он накладывает. Но когда появляются дети – это уже выше возможностей Водолея к адаптации. Либо дети, либо партнер. Третьего не дано. И брак начинает разваливаться.

Рыбы