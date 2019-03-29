Какими будут оставшиеся месяцы 2019 года для каждого знака Зодиака?

Стрелец

Апрель - июнь. Вы стоите на распутье: как дальше сложатся ваши отношения? Спросите свое сердце - оно знает ответ на этот вопрос.

Июль - сентябрь. Это лето будет замечательным.

Вам нужно путешествие, так отправьтесь в него. Этот год научит вас тому, что не стоит бояться сделать то, что вас пугает.

Октябрь - декабрь. К концу этого года вы осознаете, что он был просто замечательным. Вы пережили такие ситуации, из которых, как вам казалось, никогда не выбраться. Теперь вы здесь и заслуживаете счастья.

Овен

Апрель - июнь. Если вам удастся оставить это позади, не вините себя за это. Оглянитесь назад и оцените, чего вам удалось добиться. Вы совершили великий подвиг.

Июль - сентябрь. Вы противостоите изменениям, которые происходят вокруг вас. Но вы же не сможете делать это вечно?

Вы можете поклясться себе, что не начнете больше отношения, но вот в вашей жизни появляется правильный человек, и вы влюбляетесь в него по уши.

Октябрь - декабрь. Вы поймете, что такое настоящая любовь. В последние месяцы этого года вы будете счастливы как никогда.

Водолей

Апрель - июнь. Вы задумались о серьезных отношениях.

Июль - сентябрь. То, что было в прошлом, теперь не важно. Вы смотрите в будущее с человеком, с которым вас связывают серьезные отношения.

Это замечательно, но не забывайте о тех, кто помог вам когда-то. Вы нуждаетесь в этих людях, даже если и не хотите, чтобы прошлое возвращалось.

Октябрь - декабрь. Эти месяцы будут довольно эмоциональными. Вы всегда скрывали свои эмоции, но сейчас окажетесь в довольно уязвимом положении. Это испытание, которое вам под силу пройти.

Телец

Апрель - июнь. Вы ощущаете пустоту, но это нормально. Хоть эта пустота и причиняет вам дискомфорт, она вам на что-то указывает. Она означает, что вам необходимы перемены.

Июль - сентябрь. Вам нужно измениться.

Вы боитесь, что потеряете некоторых людей, но это совершенно не важно. Правильные люди никуда не уйдут и останутся в вашей жизни.

Октябрь - декабрь. В конце 2019-го вы оживете, готовясь к следующему году.

Рак

Апрель - июнь. Вас ждет значительный прогресс в карьере.

Июль - сентябрь. Ваши отношения замечательно складываются.

Октябрь - декабрь. Произойдет то, что вы не сможете контролировать,

и это вас взбодрит. Не переживайте, люди, которым вы небезразличны, останутся в вашей жизни, и все будет в порядке.

Козерог

Апрель - июнь. В вашей жизни появится новый человек: друг, партнер или даже новорожденный член семьи. Вы будете ценить этих людей, и они будут для вас важнее всего.

Июль - сентябрь.

Если вы хотите отправиться в рискованное путешествие, сделайте это и не бойтесь. Жизнь - это приключение, и вам необходимо это понимать.

Октябрь - декабрь. Этот год закончится для вас хорошо, и впервые за долгое время вы будете довольны тем, как все обернулось.

Дева

Апрель - июнь. Вы встретите особенного для вас человека, но все же его оттолкнете. Однако поскольку это будет ваш человек, он так просто не сдастся.

Июль - сентябрь. Вы не хотите отношений, но все же ничего не можете с собой поделать и влюбляетесь.

Вы собираетесь держаться подальше, но тот особенный человек прекрасно знает, чего вы хотите, и так просто не отступит.

Октябрь - декабрь. Наконец-то вы осознаете, что влюбились. Поначалу не будете в этом признаваться, но ваши отношения все равно станут серьезными, и вам будет с кем провести Рождество. Вам больше не будет больно.