Письмо читательницы: как я не хотела в Турции отдыхать

1. Вся Россия отдыхает в Турции (в том числе и многие русские туристы из Эстонии), а российские туристы не отличаются аккуратностью и приличием. Да и что это за отдых, если кругом все говорят на родном языке, ощущение, что страну-то и не покидала совсем, пишет Zen.Yandex.ru.

2. После экзотических островов, что меня может удивить в Турции? Там нет джунглей, тропических лесов, да и что там за пляжи? Мне казалось, что там просто грязное море, кишащее туристами.

Но пришёл тот момент, когда оптимальным вариантом отпуска для нас была поездка в Турцию. Во-первых, у нас была всего неделя, а тратить на перелет 2 дня до Таиланда и обратно очень не хотелось. Во-вторых, было огромное желание овощного отдыха, чтобы тебя и кормили, и поили на убой.

Ну что же, Турция так Турция. Спасибо супругу, он умеет выбирать отели. А залог хорошего отдыха в Турции - качественно подобранный отель.

В итоге я ни разу не пожалела об этом отпуске и с удовольствием съезжу ещё. После этой поездки я решила, оптимально для тела и души чередовать отпуск в экзотические страны (это для души) с овощным вариантом отпуска (это для тела).

Вот мои выводы после отдыха в Турции:

1. Отель. Самое важное - выбор отеля. И хотя хороший отель в Турции стоит примерно так же, как хороший отпуск в Таиланде, это оправдывает себя. Русских действительно много, также много украинских и польских туристов. Но в какой-то момент просто перестаёшь обращать на это внимание. «Четверку» в Турции брать очень опасно, да и «пятерки» надо выбирать. Читайте отзывы, консультируйтесь с проверенными специалистами из турагентства.

2. Пляжи и море. Опять же, правильно выбрав отель, вы получаете отличный чистый песочный пляж с баром на берегу. И, кстати, в Турции очень тёплое море, намного теплее, чем в Таиланде (были в начале сентября). Наш отель располагался на горе, чтобы попасть на пляж сначала нудно было прогуляться пешком минут 5-7 по дороге (или доехать на автобусе от отеля), потом пройти по мосту через автодорогу, а с моста нужно было спуститься на лифте. Такой поход на пляж - отличный плюс для овощного отдыха, чтобы жирок не належивать, ну и прогуляться по красивым местам лишний раз по-моему здорово.