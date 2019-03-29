Письмо читательницы: как я не хотела в Турции отдыхать

До недавнего времени я была ярым противником отдыха в Турции, просто откровенно плевалась на такой отдых. И были у меня на это следующие причины...
1. Вся Россия отдыхает в Турции (в том числе и многие русские туристы из Эстонии), а российские туристы не отличаются аккуратностью и приличием. Да и что это за отдых, если кругом все говорят на родном языке, ощущение, что страну-то и не покидала совсем, пишет Zen.Yandex.ru.
2. После экзотических островов, что меня может удивить в Турции? Там нет джунглей, тропических лесов, да и что там за пляжи? Мне казалось, что там просто грязное море, кишащее туристами.
Но пришёл тот момент, когда оптимальным вариантом отпуска для нас была поездка в Турцию. Во-первых, у нас была всего неделя, а тратить на перелет 2 дня до Таиланда и обратно очень не хотелось. Во-вторых, было огромное желание овощного отдыха, чтобы тебя и кормили, и поили на убой.
Ну что же, Турция так Турция. Спасибо супругу, он умеет выбирать отели. А залог хорошего отдыха в Турции - качественно подобранный отель.
В итоге я ни разу не пожалела об этом отпуске и с удовольствием съезжу ещё. После этой поездки я решила, оптимально для тела и души чередовать отпуск в экзотические страны (это для души) с овощным вариантом отпуска (это для тела).
Вот мои выводы после отдыха в Турции:
1. Отель. Самое важное - выбор отеля. И хотя хороший отель в Турции стоит примерно так же, как хороший отпуск в Таиланде, это оправдывает себя. Русских действительно много, также много украинских и польских туристов. Но в какой-то момент просто перестаёшь обращать на это внимание. «Четверку» в Турции брать очень опасно, да и «пятерки» надо выбирать. Читайте отзывы, консультируйтесь с проверенными специалистами из турагентства.
2. Пляжи и море. Опять же, правильно выбрав отель, вы получаете отличный чистый песочный пляж с баром на берегу. И, кстати, в Турции очень тёплое море, намного теплее, чем в Таиланде (были в начале сентября). Наш отель располагался на горе, чтобы попасть на пляж сначала нудно было прогуляться пешком минут 5-7 по дороге (или доехать на автобусе от отеля), потом пройти по мосту через автодорогу, а с моста нужно было спуститься на лифте. Такой поход на пляж - отличный плюс для овощного отдыха, чтобы жирок не належивать, ну и прогуляться по красивым местам лишний раз по-моему здорово.
3. Система питания. Ультра все включено - просто огонь! У вас всегда есть и покушать, и попить, и выпить. Обратите внимание, именно ультра все включено и уточните заранее, что будет входить в это все включено. У нас в отеле входили любые напитки, в том числе крепкий алкоголь, во все время работы баров, еда входила вся на территории отеля и свежевыжатый апельсиновый сок. И главное, все это очень и очень вкусно. Не входили в нашу систему питания только кальян и массаж. И уже потом я узнала, что и в ультра все включено бывает платный апельсиновый сок и ограничения по алкоголю.
4. Номерной фонд. Вас могут обмануть с номером. Если ваш номер оставляет желать лучшего и не соответствует фото, просите замену. В нашем отеле был главный корпус и виллы на 4 номера, ну и VIP виллы. Мы жили в вилле на 4 номера. Сначала нас заселили в откровенно убитый номер, как бы и ладно, я бы не особо расстроилась, если бы не паутина в углу и песок в прихожей. Муж просил о смене номера с доплатой на ресепшн, но свободных номеров не оказалось. Попросили помочь нашего гида в отеле, он решил вопрос за 5 минут и нас переселили на следующий же день без доплаты. Реальный номер оказался значительно лучше и даже больше по площади.
5. Сервис. Была приятно удивлена. Очень обходительный приветливый персонал. Что примечательно, в нашем первом номере видимо были проблемы с уборщицей, потому как в новом номере была идеальная чистота, да ещё и каждый день нам сооружали разные фигуры из полотенец. А однажды наша уборщица даже прибрала мои вещи, аккуратно сложив их в чемодан. И ничего не украла! Мы в принципе ни разу не сталкивались с воровством в отелях, где бы не отдыхали. В Таиланде даже специально оставляли деньги на столе, но никто их не забирал. Теперь, если хотим оставить чаевые оставляем денежку и пишем записку «for you».
6. Природа. Действительно, природа Турции не сильно примечательна, пальмы там не растут сами по себе, их завозят специально. Но, опять спасибо мужу за выбор отеля, у нас была очень зелёная территория, просто сплошной огромный ботанический сад. Гранаты, апельсина, мандарины, лимоны и много-много самых разных цветов и кустарников, даже своя банановая плантация! И это опять вопрос к выбору отеля.
7. Достопримечательности. Сказать честно, смотреть в Турции нечего. Всем известный Памуккале однозначно не стоит 8 часов поездки в автобусе (из Алании). Разглядеть те красоты не получится из-за огромного количества туристов. Тут же рядом руины древнего города, и то и дело в осколках древнейших колонн встречаются окурки и фантики от конфет. Так что, окунуться в атмосферу древности не получается. Возможно и нужно посетить это место для того, чтобы отметиться, но нас не впечатлило, не поехали бы - не пожалели. Самый большой плюс от этой поездки - посещение винного погреба с дегустацией. Вино в Турции отменное, вкусное и натуральное. Вот его нужно вести столько, сколько сможете.
Вот и все мои замечания от посещения прекрасной страны - Турции. Надеюсь, что-то из этого будет для вас полезным.