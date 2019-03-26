Кто на фото? Узнайте в этом мальчишке известного российского исполнителя!

Мать популярнейшего российского исполнителя решила поделиться семейными фотографиями, в частности детским снимком своего сына.
Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, опубликовала кадр из семейного архива, как сообщает 5-tv.ru, на своей странице в Instagram.
На снимке маленький Тимур (настоящее имя Тимати — Прим. ред.) сидит за столом с братом Артемом и бабушкой, которую Симона называет тетей Нюрой. Именно об этой женщине и идет речь в публикации, но внимание публики оказалось приковано к члену семьи, которого даже нет на фото — дочери рэпера Алисе. Подписчики в один голос заговорили о внешнем сходстве пятилетней девочки с дядей.