Вт, 26.03.2019
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  • Кто на фото? Узнайте в этом мальчишке известного российского исполнителя!

Кто на фото? Узнайте в этом мальчишке известного российского исполнителя!

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Маленький Тимур с братом Артемом и бабушкой

ФОТО: Instagram

Мать популярнейшего российского исполнителя решила поделиться семейными фотографиями, в частности детским снимком своего сына.

Тимати с дочкой Алисой

ФОТО: Instagram

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, опубликовала кадр из семейного архива, как сообщает 5-tv.ru, на своей странице в Instagram.

На снимке маленький Тимур (настоящее имя Тимати — Прим. ред.) сидит за столом с братом Артемом и бабушкой, которую Симона называет тетей Нюрой. Именно об этой женщине и идет речь в публикации, но внимание публики оказалось приковано к члену семьи, которого даже нет на фото — дочери рэпера Алисе. Подписчики в один голос заговорили о внешнем сходстве пятилетней девочки с дядей.

Тимати с дочкой Алисой

ФОТО: Instagram

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