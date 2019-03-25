Самые привязчивые и самые независимые любовные партнеры Зодиака

Рак

Вы самый цепкий из всех знаков Зодиака. И это не должно быть сюрпризом, если учесть, что вы очень нежный и кроткий человек. У вас мягкая душа, и вы всегда ищете более сильного партнера, за которого можно во всех смыслах держаться. Вы преуспеваете в отношениях именно потому, что отдаетесь им полностью.

Водолей

Возможно, вы не самые эмоциональные создания в мире, но, вступив в отношения, действительно воспринимаете их всерьез.

Вы тот, кто знает, что хорошо и ценно, когда вы это видите в своей жизни. И именно поэтому вы всегда будете делать все возможное, чтобы подпитывать и развивать свои отношения. Вы просто полностью вкладываете себя в свою любовь и требуете такой же вовлеченности от второй половины.

Весы

Весы всегда будут ненавидеть одиночество. Вам всегда нравится окружать себя красивыми, привлекательными и дарящими вам тепло людьми. Вот почему всякий раз, вступая в отношения, вы «цепляетесь» за того человека, которого любите. Вам хочется всегда быть в компании того, кому отдано ваше сердце, и вам очень не нравится оставаться наедине со своими мыслями.

Рыбы

Вы просто безнадежные романтики, и именно поэтому вам обычно нравится быть рядом со своим партнером. Вы тот, кто увлекается идеей «сказки» в отношениях.

Вы не видите никаких проблем в том, чтобы проводить как можно больше времени с человеком, которого любите больше всего на свете. Просто вы такие.

Телец

Вы можете делать все возможное, чтобы создать впечатление сильного и независимого человека. Но в глубине души вы склонны быть такими же прилипчивыми и цепкими, как и все остальные.

Вы стремитесь использовать довольно пассивный подход к ухаживанию, будете пытаться казаться небрежными. Но ваша страсть и эмоциональная составляющая возьмут верх, и вы откровенно «уцепитесь» за партнера.

Лев

Лев видит себя весьма независимым человеком в отношениях. Вы тот, кто о себе очень высокого мнения. Но, как и Телец, вы тоже склонны позволять своей страстям брать над вами верх.

Вы просто любите чувствовать себя любимыми, и всякий раз, когда хотите получить порцию эмоциональной оценки и восхищения от партнера, вы без всяких колебаний будете обращаться к нему.

Близнецы

Для вас невыносима мысль о том, чтобы остаться одному. Вы всегда чувствуете постоянную потребность во взаимодействии с кем-то еще. Вот почему у вас есть склонность к прилипчивости. Для вас необязательно быть рядом с партнером все время. Вы просто хотите убедиться, что вас не оставляют в покое слишком надолго.

Дева