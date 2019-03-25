Самые привязчивые и самые независимые любовные партнеры Зодиака
Каждый человек сам для себя определяет круг общения. Но хорошо, когда присутствует взаимность. У тебя появляются друзья, они тоже охотно с тобой сближаются, у вас появляются общие интересы. Никто не тяготится общением, наоборот, все довольны. Так же и в любовных отношениях: когда один вцепился в другого как колючий репейник, а несчастный не может отодрать прилипалу от себя - это плохо. Узнайте из гороскопа Assol-club.net, какие знаки Зодиака способны выливать на своих партнеров ушат нерастраченной нежности, а кто всеми силами будет пытаться сохранить независимость?
Рак
Вы самый цепкий из всех знаков Зодиака. И это не должно быть сюрпризом, если учесть, что вы очень нежный и кроткий человек. У вас мягкая душа, и вы всегда ищете более сильного партнера, за которого можно во всех смыслах держаться. Вы преуспеваете в отношениях именно потому, что отдаетесь им полностью.
Водолей
Возможно, вы не самые эмоциональные создания в мире, но, вступив в отношения, действительно воспринимаете их всерьез.
Вы тот, кто знает, что хорошо и ценно, когда вы это видите в своей жизни. И именно поэтому вы всегда будете делать все возможное, чтобы подпитывать и развивать свои отношения. Вы просто полностью вкладываете себя в свою любовь и требуете такой же вовлеченности от второй половины.
Весы
Весы всегда будут ненавидеть одиночество. Вам всегда нравится окружать себя красивыми, привлекательными и дарящими вам тепло людьми. Вот почему всякий раз, вступая в отношения, вы «цепляетесь» за того человека, которого любите. Вам хочется всегда быть в компании того, кому отдано ваше сердце, и вам очень не нравится оставаться наедине со своими мыслями.
Рыбы
Вы просто безнадежные романтики, и именно поэтому вам обычно нравится быть рядом со своим партнером. Вы тот, кто увлекается идеей «сказки» в отношениях.
Вы не видите никаких проблем в том, чтобы проводить как можно больше времени с человеком, которого любите больше всего на свете. Просто вы такие.
Телец
Вы можете делать все возможное, чтобы создать впечатление сильного и независимого человека. Но в глубине души вы склонны быть такими же прилипчивыми и цепкими, как и все остальные.
Вы стремитесь использовать довольно пассивный подход к ухаживанию, будете пытаться казаться небрежными. Но ваша страсть и эмоциональная составляющая возьмут верх, и вы откровенно «уцепитесь» за партнера.
Лев
Лев видит себя весьма независимым человеком в отношениях. Вы тот, кто о себе очень высокого мнения. Но, как и Телец, вы тоже склонны позволять своей страстям брать над вами верх.
Вы просто любите чувствовать себя любимыми, и всякий раз, когда хотите получить порцию эмоциональной оценки и восхищения от партнера, вы без всяких колебаний будете обращаться к нему.
Близнецы
Для вас невыносима мысль о том, чтобы остаться одному. Вы всегда чувствуете постоянную потребность во взаимодействии с кем-то еще. Вот почему у вас есть склонность к прилипчивости. Для вас необязательно быть рядом с партнером все время. Вы просто хотите убедиться, что вас не оставляют в покое слишком надолго.
Дева
Вы постоянно думаете: в чем партнер нуждается в отношениях? Вы можете предположить, что ему нужно какое-то количество личного пространства и времени, и вас это устраивает.
Тем не менее, будет время, когда вы просто не отпустите от себя любимого человека. Вы тот, кто склонен «качаться» в обе стороны, вплоть до крайностей.
Козерог
Вы, пожалуй, самый трудолюбивый из всех знаков Зодиака. Вы постоянно над чем-то работаете и всегда преследуете конкретную цель или достижения.
Вот почему вы не очень сильно цепляетесь за свои отношения. Вам всегда есть чем заняться и на что отвлечься.
Овен
Вы настолько независимы, что часто оставляете людей позади себя. Вы обладаете безграничной энергией, всегда движетесь в бешеном темпе. Вот почему многие ваши связи в конечном итоге заканчиваются разрывом.
Просто вы по своей природе независимы и постоянно движетесь по жизни вперед, и за вами не все могут угнаться.
Скорпион
Вы можете быть одним из самых страстных знаков Зодиака, но это не значит, что вы не можете быть независимыми. Вы знаете, как контролировать свои чувства.
Вы тот человек, который проявляет склонность быть очень закрытым для всех остальных - даже для людей, с которыми находитесь в романтических отношениях.
Стрелец
Вы по самой своей сути независимая и свободомыслящая душа. Будучи Стрельцом, вы постоянно ищете приключений.
Вам не нравится слишком долго, что называется, держать ноги в одном месте. Вы постоянно где-то странствуете, бродите, блуждаете вне зависимости оттого, сопровождает вас кто-нибудь в вашем путешествии или нет.