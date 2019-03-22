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Она все делает по-американски: в Кенсингтонском дворце снова недовольны поведением Меган Маркл

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Sussexi hertsoginna Meghan Markle Marokos, 2019.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Меган Маркл устраивает еще одну вечеринку в честь будущего первенца.

В феврале 37-летняя Меган Маркл тайно улетела в Нью-Йорк, где вместе с друзьями устроила роскошную вечеринку в честь рождения будущего первенца, которая обошлась в полмиллиона долларов. Тогда на празднике присутствовали многие близкие герцогини из США, а вот британские друзья посетить baby shower не смогли. В частности, не прилетела в Нью-Йорк и Кейт Миддлтон. Поэтому супруга принца Гарри планирует устроить второй baby shower в Англии.

Подробностей вечеринки пока не сообщается, однако известно, что она будет немного скромнее, чем в Нью-Йорке. Среди гостей будет и мама Меган Маркл Дория, пишет Viva.

Правда, не все поддерживают желание герцогини организовать baby shower. Более того, в Кенсингтонском дворце многие негативно отреагировали на желание Меган. 

"Baby shower — это очень по-американски. И это требует дополнительных расходов. Меган — американка, и она все делает по-американски",

- заявил пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дикки Арбитер.

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