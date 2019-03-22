Она все делает по-американски: в Кенсингтонском дворце снова недовольны поведением Меган Маркл

В феврале 37-летняя Меган Маркл тайно улетела в Нью-Йорк, где вместе с друзьями устроила роскошную вечеринку в честь рождения будущего первенца, которая обошлась в полмиллиона долларов. Тогда на празднике присутствовали многие близкие герцогини из США, а вот британские друзья посетить baby shower не смогли. В частности, не прилетела в Нью-Йорк и Кейт Миддлтон. Поэтому супруга принца Гарри планирует устроить второй baby shower в Англии.