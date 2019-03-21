Продолжает соблазнять: похудевшая Анна Седокова показала фигуру в леопардовом бикини
Певица Анна Седокова продолжает будоражить соблазнительными фото.
Несколько недель назад 36-летняя Анна Седокова написала в своем Instagram откровенный пост, в котором призналась, что в последнее время очень поправилась. По словам певицы, из ее гардероба исчезли мини и джинсовые шорты, а вместо них появилось утягивающее белье. Тогда знаменитость сообщила, что решила попробовать для себя новый метод похудения - интервальное голодание, согласно которому нужно делать перерыв между первым и последним приемами пищи 16 часов.
А на днях Анна похвасталась результатами похудения. В своей соцсети Седокова опубликовала фото в октровенном леопардовом купальнике, который подчеркнул соблазнительные формы звезды.