Как правильно есть яйца?
На днях американские исследователи представили данные о том, что людям, которые съедают более двух яиц в день, могут грозить сердечно-сосудистые заболевания, из-за чего повышается их риск уйти из жизни раньше времени. Но с этим выводом готовы согласиться не все медики, пишет Medikforum.
Мнением о том, как правильно есть яйца, поделилась известный российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она высказалась о том, что в недельном рационе должно быть не более 4-5 яиц. При этом эксперт отметила: яйца следует употреблять термически обработанными - поедание сырых яиц может способствовать заражению болезнями, которыми болела курица.
Для употребления в сыром виде подходят только яйца перепелки, утверждает Королева. В силу высокой температура тела эта птица практически не болеет.
Диетолог рекомендует есть яйца на завтрак.
«Среди блюд на завтрак обязательно должны присутствовать и творог, и мясо птицы, и яйцо. Только это все должно чередоваться - тогда питание будет сбалансированным и разнообразным, организм получит все достаточные элементы», - сказала специалист.
Комментируя факт влияния яиц на здоровье сосудов и сердца, врач-диетолог отметила: в плане риска развития сердечно-сосудистых заболеваний более вредным является употребление сахара и фруктозы.
Тем, кто стремится дольше сохранить здоровье сердца и сосудов, в рационе в первую очередь нужно ограничивать употребление сахара, убеждена Маргарита Королева.
«В яйце действительно содержится холестерин, но это еще не повод, чтобы не употреблять данный продукт.
Яйца - важный источник лецитина, который благоприятно влияет на обмен веществ в организме. Кроме того, белок яиц хорошо переносится человеком»,
- добавила эксперт.