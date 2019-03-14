Лариса Гузеева стала блондинкой
59-летняя телеведущая редко проводит эксперименты с внешностью, однако ради нового проекта Первого канала Лариса Гузеева сделала исключение. Звезда кардинально изменила цвет волос, сообщает Starhit.ru.
Кто бы мог представить Ларису Гузееву блондинкой? Полюбоваться новым образом телеведущей можно будет в проекте «Живая жизнь» на Первом канале. К слову, именно подобные неординарные перемены и составляют основную суть шоу, в котором также приняли участие Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александр Васильев.
На съемках Гузеева решила рискнуть и кардинально сменить имидж. «Очень стильно, стали моложе выглядеть», — пользователи Сети уже отметили, что перемены во внешности ей пошли на пользу.
«Это не парик», — заверила звезда поклонников.