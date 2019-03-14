Лариса Гузеева стала блондинкой

Кто бы мог представить Ларису Гузееву блондинкой? Полюбоваться новым образом телеведущей можно будет в проекте «Живая жизнь» на Первом канале. К слову, именно подобные неординарные перемены и составляют основную суть шоу, в котором также приняли участие Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александр Васильев.