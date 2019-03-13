Какой сладкий! Сын Лазарева умилил народ

«Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!» – подписал фото отпрыска Сергей Лазарев. Поклонники артиста восхитились от снимков и сделали сыну Сергея Лазарева множество комплиментов. «Какой замечательный мальчик))», «Сладкий малыш», «Чудный мальчик, как и его папа!!!».

Многие сошлись во мнении, что Никита очень похож на своего знаменитого папу. Некоторые выразили по этому поводу противоположное мнение.

Напомним, малыш появился на свет в 2014 году. Примечательно, что исполнитель несколько лет старался не афишировать то, что у него появился наследник. Только в 2016 году репортеры сняли сына Лазарева вместе с певцом на выходе из храма.Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что ребенка родила суррогатная мать.