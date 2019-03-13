Ср, 13.03.2019
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  • Какой сладкий! Сын Лазарева умилил народ

Какой сладкий! Сын Лазарева умилил народ
Смотрим и восторгаемся

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Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Известный певец показал фото подросшего наследника Никиты в Instagram. Сын Сергея Лазарева привел россиян в восторг, сообщают Dni.ru.

Сын Сергея Лазарева

ФОТО: Instagram

В последнее время исполнитель стал все чаще публиковать фотографии с ребенком. Так, Лазарева показал в своем микроблоге в соцсети фотоколлаж из снимков сына, сделанных в рамках одной фотосессии.

«Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!» – подписал фото отпрыска Сергей Лазарев. Поклонники артиста восхитились от снимков и сделали сыну Сергея Лазарева множество комплиментов. «Какой замечательный мальчик))», «Сладкий малыш», «Чудный мальчик, как и его папа!!!».

Многие сошлись во мнении, что Никита очень похож на своего знаменитого папу. Некоторые выразили по этому поводу противоположное мнение.

Напомним, малыш появился на свет в 2014 году. Примечательно, что исполнитель несколько лет старался не афишировать то, что у него появился наследник. Только в 2016 году репортеры сняли сына Лазарева вместе с певцом на выходе из храма.Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что ребенка родила суррогатная мать.

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