Известная певица в образе монашки оголила грудь

Исполнительница примерила этот неоднозначный образ для роли в музыкальном сериале "Дико любила Вову". В подписи к откровенному ролику она рассказала, что совсем скоро пользователи смогут увидеть "приключения дикой монашки".

Подписчики пришли в восхищение от фигуры Алины Гросу и осыпали ее комплиментами. "Невероятная", "Интересный фильм будет!", "Ух ты! Как чувственно!", "Красавица", "Супер!", "Тебе идет в этом образе", "Идеальное лицо", "У тебя очень красивая грудь!", "Великолепный ангел", – делились своими мыслями поклонники.