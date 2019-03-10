Вс, 10.03.2019
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Она сказала «да»: Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж
ФОТО!

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Jennifer Lopez.

ФОТО: Broadimage / Scanpix

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно приобрела шикарный особняк за 5 млн долларов, официально объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Об этом счастливая Лопес рассказала подписчикам на своей странице Instagram.

ФОТО: LCLA/Broadimage / LCLA/Broadimage

На опубликованном снимке руки Дженнифер Лопес блистает кольцо с огромным бриллиантом стоимостью около миллиона долларов. Такое же фото можно увидеть и на странице Instagram жениха звезды с подписью: "Она сказала: "Да!". После двух лет отношений бывший спортсмен сделал во время совместного отдыха на Багамах.

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