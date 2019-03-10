Она сказала «да»: Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

На опубликованном снимке руки Дженнифер Лопес блистает кольцо с огромным бриллиантом стоимостью около миллиона долларов. Такое же фото можно увидеть и на странице Instagram жениха звезды с подписью: "Она сказала: "Да!". После двух лет отношений бывший спортсмен сделал во время совместного отдыха на Багамах.