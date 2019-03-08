Смотри: Пугачева с Галкиным оторвались на светской пирушке

Примадонна и юморист побывали на банкете в честь Дня рождения Михаила Жванецкого. Алла Пугачева поздравила 85-летнего сатирика с праздником, пишет Dni.ru.
День рождения писатель отметил 6 марта. В своем микроблоге муж Пугачевой Максим Галкин опубликовал нарезку из видеороликов, записанных на торжестве.
На светском мероприятии Алла Пугачева произнесла тост в честь именинника. "Чтобы жил долго наш гений… Удивительный человек, Михаил Михайлович", – произнесла на банкете певица.
На празднество также пришли актеры Леонид Каневский и Леонид Ярмольник, музыкант Андрей Макаревич и многие другие. Михаил Жванецкий расчувствовался, слушая поздравления друзей и коллег. "Что это будет такое пышное торжество, честное слово, не ожидал…" – обратился к присутствующим писатель-сатирик.
Тем временем супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин отрывался в компании других гостей. Он исполнил фрагмент из известной песни "Батарейка" группы "Жуки".
Все происходящее было запечатлено на видеокамеру. Вернувшись домой, юморист смонтировал ролики в один, показав поклонникам в Instagram основные кадры с торжества. "Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого. Было весело, остроумно и вкусно", – отметил муж Аллы Пугачевой.