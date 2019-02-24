«Нас принимают за дедушку с внучкой»: муж и жена с разницей в 43 года просят их не обсуждать 

Саманта познакомилась со своим возлюбленным через общих друзей, когда ей было 18 лет. После нескольких месяцев знакомства они начали встречаться.

Семья девушки не приняла новые отношения и запретила ей общаться с избранником, но она просто уехала от них в собственную квартиру, передает The Sun.

Свадьба Саманты ФОТО: PICS BY SAMANTHA SIMPSON / CATER / Caters News Agency

Зимой 2018 года возлюбленные поженились и сейчас пытаются завести ребенка. Саманта жалуется, что их пару постоянно обсуждают и называют ее мужа похитителем детей и педофилом. Когда они находятся в общественных местах, их принимают за дедушку и внучку. Девушку очень волнует, что люди не принимают их отношения.

ФОТО: PICS BY SAMANTHA SIMPSON / CATER / Caters News Agency

Саманта говорит, что она счастлива в браке. Она говорит, что ее муж — настоящий джентельмен и обращается с ней по-королевски. Девушка также отметила, что у нее был опыт отношений с ровесниками, но они были недостаточно зрелые и не умели с ней обращаться.