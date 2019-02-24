«Нас принимают за дедушку с внучкой»: муж и жена с разницей в 43 года просят их не обсуждать
19-летняя Саманта Симпсон, которая вышла замуж за 62-летнего мужчину, просит перестать обсуждать ее брак. Пользователи интернета называют ее возлюбленного «похитителем детей».
Саманта познакомилась со своим возлюбленным через общих друзей, когда ей было 18 лет. После нескольких месяцев знакомства они начали встречаться.
Семья девушки не приняла новые отношения и запретила ей общаться с избранником, но она просто уехала от них в собственную квартиру, передает The Sun.
Зимой 2018 года возлюбленные поженились и сейчас пытаются завести ребенка. Саманта жалуется, что их пару постоянно обсуждают и называют ее мужа похитителем детей и педофилом. Когда они находятся в общественных местах, их принимают за дедушку и внучку. Девушку очень волнует, что люди не принимают их отношения.
Саманта говорит, что она счастлива в браке. Она говорит, что ее муж — настоящий джентельмен и обращается с ней по-королевски. Девушка также отметила, что у нее был опыт отношений с ровесниками, но они были недостаточно зрелые и не умели с ней обращаться.