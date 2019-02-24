«Ани Лорак мне мало!» Сергей Лазарев заинтриговал поклонников свежим фото

Российский певец Сергей Лазарев решил внести интригу по поводу своих отношений с Ани Лорак. В соцсети Лазарев опубликовал свое фото рядом с певицей и сопроводил снимок многозначительной надписью. Сердечки и восклицательные знаки должны были продемонстрировать, что между двумя звездами нечто большее, чем многолетняя дружба.
«Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами… Ани Лорак мне мало», — заявил он.
Подписчики Лазарева в Instagram признались, что давно уже считали парой Сергея и Каролину, причем очень гармоничной парой.
Напомним, в этом году Лазарев участвует от России на «Евровидении» и активно готовится к конкурсу. А у Лорак в феврале-марте плотный график концертов по российским городам, а также выступление в Баку.