Доверьтесь своей интуиции! Гороскоп на 23 февраля

Дева

Этот день потребует от Дев необычных поступков, отказа от привычной линии поведения. Вы не всегда готовы к переменам, но сопротивляться им бесполезно. Друзья помогут найти верный путь к решению проблем, преодолеть трудности и вовремя исправить допущенные ошибки. Нежелательно отправляться за покупками в одиночестве – вы рискуете выбрать неудачную вещь или оказаться жертвой мошенников.

Общение с представителями старшего поколения потребует незаурядного терпения. Избегайте резких высказываний, не давайте советов, о которых никто не просит. Любимый человек готов поделиться с вами своими проблемами, и к их решению стоит отнестись серьезно.

Весы

События развиваются быстро, и у вас будет слишком мало времени для того, чтобы обдумывать свои действия, взвешивая все за и против. Подсказки интуиции заслуживают внимания – следуя им, вы легко найдете верный путь к решению многих проблем. Не исключены финансовые трудности; в особенности это актуально для тех, кто планирует далекие поездки или находится вдали от дома.

Это день укрепления дружеских, романтических и семейных отношений. Не жалейте сил на поиски общего языка с окружающими: есть шанс преодолеть разногласия, которые в течение долгого времени осложняли вам жизнь. Вероятны подарки от старых знакомых, возможно получение известий от дальних родственников.

Скорпион

Действуйте решительно и быстро – такая рекомендация верна для всех сфер жизни, кроме области романтических привязанностей. Суета и спешка не пойдут на пользу отношениям с любимым человеком; терпения и готовность к спокойному диалогу, напротив, позволят решить многие проблемы. Родственники интересуются вашими делами, но нет никакой необходимости сообщать им информацию в полном объеме.

Для склонных к творчеству Скорпионов этот день будет особенно удачным. Появляется возможность развить свои таланты и способности, получить полезные знания и навыки. Только не ленитесь: безделье вам сегодня противопоказано!

Стрелец

Складывается благоприятная ситуация для преодоления разнообразных трудностей, но вы поступите мудро, если не станете торопиться. Спокойно стройте планы на будущее, обдумывайте тактику дальнейших действий – от принятых в этот день решений будет зависеть многое. Финансовая картина благоприятна, а вот за своими вещами стоит последить: есть риск потерять нечто очень ценное.

Для романтически настроенных особ этот день будет весьма интересным, поскольку обещает и многообещающие знакомства, и нешуточные любовные переживания. Не придавайте большого значения мимолетным увлечениям – они рассеются, как только вы увидите объект своего внимания в истинном свете.

Козерог